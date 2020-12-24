Vatandaşa KDV müjdesi! Aşı detayı dikkat çekti
Kısa çalışma ödeneğinin uzatılması, hibe ve kira yardımı derken bir müjde de KDV indirimiyle ilgili geldi. Koronavirüs pandemisinin getirdiği olağanüstü durumu göz önüne alan hükümet bir dizi kararı hayata geçirdi ve vatandaşlara rahat nefes aldırdı. Buna göre KDV indirimine 5 ay daha 'devam' denildi. İşte bütün detaylar...
2020 yılı dünyada koronavirüs pandemisinin gölgesinde geçen bir yıl oldu. Dünyanın dev ekonomileri tel tel dökülürken Türkiye iktisat ve sağlık alanında aldığı önlemlerle vatandaşına rahat nefes aldırdı.
Hükümetin yeni yıla girmeye sayılı günler kala art arda açıkladığı bir dizi önlemler işçi, işveren ve esnafa adeta rahat bir nefes aldırdı.
Bu kapsamda kısa çalışma uzatıldı, esnafa 1000 TL hibe ve 500-750 TL kira yardımı gibi müjdeler verildi.
Ayrıca KDV indirimine 5 ay daha devam denildi.
Turistik tesis borçları da ertelendi ve son olarak koronavirüs aşısında KDV oranının da yüzde 1 olacağı belirlendi.
İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı ve dün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeler.
ESNAFA 1000 TL KİRA VE HİBE DESTEĞİ
Pandemi sürecinden etkilenen esnafa can suyu niteliği taşıyan doğrudan hibe desteği 3 ay boyunca 1000 TL ve büyük şehirlerde 750 TL diğer şehirlerde ise 500 TL olan kira desteği verilecek.
Milyonlarca esnafın sorduğu kira ve hibe desteğinden kimler yaralanacak sorusunun cevabı ise şu şekilde:
14 Aralık itibarıyla Esnaf ve Sanatkar Sicili'ne kayıtlı vergiden muaf esnaf ve sanatkarlar, faal olan ve basit usulde vergi verenler, alınan tedbirlerden etkilenen esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirler faydalanabilecek.
KİRA VE HİBE DESTEĞİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Kira ve hibe desteği başvuruları ise önümüzdeki günlerde Ticaret Bakanlığı tarafından duyurulacak.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI
Koronavirüs salgını şüphesiz esnaf ve işverenler kadar milyonlarca çalışanı da vurdu.
Yeni açıklanan karar ile kısa çalışma ödeneğinde de önemli bir adım atıldı.
Karara ilişkin detayları paylaşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk kararın detaylarını paylaştı.
Buna göre eğer 31 Aralık 2020 tarihine kadar kısa çalışma ödeneğine bir işyeri başvurmamışsa, 31 Ocak 2021'e kadar e-Devlet üzerinden başvururlarsa 1 Ocak 2021'den sonraki dönemi için 3 ay boyunca ödenekten yararlanacaklar.
İLAVE İŞÇİLER İÇİNDE BAŞVURU YAPILABİLECEK
31 Aralık'a kadar başvuran işyerleri, ilave işçileri için de kısa çalışma ödeneği talebinde bulunabilecek.
Kısa çalışma ödeneği olarak ödenen süreler, işçilerin işsizlik ödeneklerinden mahsup edilmeyecek.
Salgın sürecinden etkilenen işyerlerinden 30 Haziran 2020'ye kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmuş ve bu uygulamadan yararlanmış olan işyerlerinde kısa çalışma süresi 2 ay süreyle 28 Şubat 2021'e kadar uzatıldı.
BİRÇOK SEKTÖRE KDV İNDİRİMİ MÜJDESİ
Koronavirüs pandemisinden etkilenen ekonomik faaliyetlere destek için çok sayıda hizmet kolunda KDV indirimleri 5 ay uzatıldı.
Buna göre; yıl sonuna kadar uygulanan indirimle, yüzde 20'den 10'a düşürülen işyeri kira stopajlarından alınan gelir vergisi oranı 31 Mayıs'a kadar uzatıldı.
SİNEMA SEKTÖRÜNE DE DESTEK
Sinema biletlerinden alınan yüzde 10 eğlence vergisi oranı da 31 Mayıs'a kadar sıfırlandı.
KORONAVİRÜS AŞISINDA KDV YÜZDE 1 OLACAK
Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan koronavirüs aşılarında 31 Aralık 2021 tarihine kadar tesliminde KDV oranı yüzde 1 olarak belirlendi.