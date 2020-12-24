Vatandaşa KDV müjdesi! Aşı detayı dikkat çekti

Buna göre eğer 31 Aralık 2020 tarihine kadar kısa çalışma ödeneğine bir işyeri başvurmamışsa, 31 Ocak 2021'e kadar e-Devlet üzerinden başvururlarsa 1 Ocak 2021'den sonraki dönemi için 3 ay boyunca ödenekten yararlanacaklar.