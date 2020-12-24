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Merkez Bankasının faiz kararı ne anlama geliyor? Stratejist Cüneyt Paksoy A Haber canlı yayınında değerlendirdi

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.12.2020 14:34
Güncelleme:24.12.2020 14:53
Son dakika ekonomi haberleri... Merkez Bankası faiz toplantısı sonrası kararını açıkladı. Banka faiz oranlarını 2 puan artırarak yüzde 17'ye yükseltti. Peki bu karar ne anlama geliyor? Karar dolar euro ve altına nasıl yansıyacak? Piyasaların beklentisi karşılandı mı? Merkez Bankasının bir sonraki adımı ne olacak? Stratejist Cüneyt Paksoy kararı A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı.

Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 200 baz puanlık artışla yüzde 15'ten yüzde 17'ye yükseltti.

TCMB, "Enflasyon görünümüne dair risklerin bertaraf edilmesi, enflasyon beklentilerinin kontrol altına alınması ve dezenflasyon sürecinin en kısa sürede yeniden tesisi için 2021 sonu tahmin hedefi göz önünde bulundurularak güçlü bir parasal sıkılaştırma yapılmasına karar verildi.

TL'deki değer kaybının gecikmeli etkileri, uluslararası gıda fiyatlarındaki yükseliş ve enflasyon beklentilerindeki bozulma enflasyon görünümünü olumsuz etkilemektedir" açılamasında bulundu.

DOLAR 7.20 SEVİLERİNİ GÖREBİLİR

Stratejist Cüneyt Paksoy, bir sonraki Merkez Bankası toplantısında 'bekle-gör' politikasının görülebileceğini faiz arttırımı kararı gelmesinin beklenmediğini, dolarda ise 7.20-7.30 sevilerinin görülebileceğini söyledi. Paksoy, koronavirüs salgınında yeni bir küresel mutasyon krizi çıkmadığı müddetçe ekonomide bu olumlu seyrin giderek artacağaını ifade etti.

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