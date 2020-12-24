Girişimci işadamı Umut Önder Altıntaş: Pandemide tüketici alışkanlıkları değişti

Umut Önder Altıntaş, Ankara'da kurduğu Altıntaş Holding ile farklı sektörlerde faaliyet gösteriyor. İnşaattan gıdaya, lojistikten yazılıma kadar birçok farklı sektörde hizmet sunan Altıntaş Holding'in yönetim kurulu başkanı Umut Önder Altıntaş, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi nedeniyle tüketici alışkanlıklarının değiştiğini dile getirdi.



İNŞAAT PROJELERİNDE CİRO ARTIŞI OLDU

"Salgın tüm dünyada tüketici alışkanlıklarını önemli oranda değiştirdi. Dolayısıyla bazı iş kolları daha çok ön plana çıktı, bazıları da süreçten olumsuz etkilendi" diyen Altıntaş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Özellikle kısıtlamalar nedeniyle birçok iş yerinde home office çalışma sistemine geçildi. Evde kalınan sürenin artması, bizim faaliyet kollarımızı ise olumlu yönde etkiledi. Örneğin hobi grupları, sağlık sigortası, gıda paket servisi, lojistik alanlarında tüketici talepleri arttı. İnşaat projelerimizde de ciro artışı yaşadık."



LOJİSTİK SEKTÖRÜ ÖNEM KAZANACAK

Ankara Lojistik Üssü'nün kurucu ortağı ve yönetim kurulu üyesi de olan Umut Önder Altıntaş, pandemi sonrası lojistik sektörünün daha da önem kazanacağını vurguladı: "Pandemi sonrası otomasyon, bilişim, yazılım ve üretimle birlikte lojistik sektörünün daha da önem kazanacağını öngörüyoruz. Tabii bu da önemli bir enerji ve doğal kaynak üretimini gerektirecektir. Biz de bu nedenle gelecek döneme hazırlıklı olmak adına yazılım ve bilişim sektörüne yönelik yeni girişimlerde bulunduk."