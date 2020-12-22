Anneler işbaşı eğitim programlarına ya da meslek kurslarına katılarak aylık (26 gün üzerinden)harçlık,bakım desteği alabiliyor. İşbaşı eğitim programları; bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6 ay uygulanıyor. Yani annelerboyunca çifte destekten yararlanabiliyor. Meslek eğitim kursları ise en çoksürüyor. Annelerin Genel Sağlık Sigortası primi de ödeniyor.