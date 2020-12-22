Anneye 2.870 TL'lik destek! İşte sağlanan bütün imkanlar...
Anneler dikkat elinizde olan bu imkanları kaçırmayın! İŞKUR tarafından düzenlenen iş başı eğitim programlarına ve meslek kurslarına katılan annelere hem harçlık hem de bakım desteği imkanı bulunuyor. İşte sağlanan desteklerle ilgili merak edilen tüm detaylar...
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İşte Anne Projesi kapsamında 0-15 yaş arasında çocuğu olan ve İş Kulübü avantajlarından faydalanan, akabinde işbaşı eğitim programlarına ya da meslek kurslarına katılan kadınlara günlük 95 lira veriliyor. Sanayi sektöründeki mesleklere ilişkin kurs ve programlarına katılan anneye, çocuğu 2-5 yaş arasındaysa ayrıca aylık 400 lira bakım desteği de var.
Anneler işbaşı eğitim programlarına ya da meslek kurslarına katılarak aylık (26 gün üzerinden) 2 bin 470 lira harçlık, 400 lira bakım desteği alabiliyor. İşbaşı eğitim programları; bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6 ay uygulanıyor. Yani anneler 6 ay boyunca çifte destekten yararlanabiliyor. Meslek eğitim kursları ise en çok 160 gün sürüyor. Annelerin Genel Sağlık Sigortası primi de ödeniyor.
Çocuk sahibi olan kadınların iş hayatında yer alması için pek çok destek sağlanıyor. İŞKUR tarafından düzenlenen işbaşı eğitim programlarına ve meslek kurslarına katılan annelere hem harçlık hem de bakım desteği imkanı bulunuyor.
İşte Anne Projesi kapsamında 0-15 yaş arasında çocuğu olan ve İş Kulübü avantajlarından faydalanan, akabinde işbaşı eğitim programlarına ya da meslek kurslarına katılan kadınlara günlük 95 lira veriliyor. Sanayi sektöründeki mesleklere ilişkin kurs ve programlarına katılan anneye, çocuğu 2-5 yaş arasındaysa ayrıca aylık 400 lira bakım desteği de var.
Anneler işbaşı eğitim programlarına ya da meslek kurslarına katılarak aylık (26 gün üzerinden) 2 bin 470 lira harçlık, 400 lira bakım desteği alabiliyor. İşbaşı eğitim programları; bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6 ay uygulanıyor. Yani anneler 6 ay boyunca çifte destekten yararlanabiliyor. Meslek eğitim kursları ise en çok 160 gün sürüyor. Annelerin Genel Sağlık Sigortası primi de ödeniyor.
42 BİNİ AŞKIN KİŞİ YARARLANDI
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kadınların işgücüne katılımını desteklemek amacıyla başlatılan 'İş'te Anne Projesi' kapsamındaki kurs ve programlardan 42 bini aşkın kadının yararlandığını söyledi.
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