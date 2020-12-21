Emekli maaşları intibak zammı ile ne kadar olacak? 2021 Ocak zammı ile milyonlarca emeklinin maaşı artacak. Zamlı maaşlarını almak için heyecanlı bekleyiş içinde olan emekliler, bir yandan da intibak gelişmelerini araştırıyor. Bilindiği üzere, 2000 yılından önce emekli olanlar için intibak düzenlemesi uygulanmıştı. Bu uygulamanın 2000 yılı sonrası emekliler için de uygulanması talep ediliyor. Peki, SSK Bağ-Kur emekli maaşı intibak zammı ile ne kadar olacak? İntibak zammı son durum nedir? İşte merak edilenler...