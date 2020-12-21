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355 TL artış olacak! SSK Bağ-Kur emekli maaşı intibak zammı ile ne kadar olacak? İntibak zammı son durum nedir?

Emekli intibak zammı heyecanla bekleniyor. Yeni yıla girmemize sayılı günler kala Ocak zammı için geri sayım başlarken en çok merak edilenlerden biri de intibak zammı oldu. 2000 sonrası emekli olanların yakından takip ettiği intibak zammı ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. İntibak talebi hayata geçerse 355 TL'ye varan artış yaşanacak. Peki, SSK Bağ-Kur emekli maaşı intibak zammı ile ne kadar olacak? İntibak zammı son durum nedir? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 21.12.2020 09:38 Güncelleme Tarihi: 21.12.2020 09:45
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355 TL artış olacak! SSK Bağ-Kur emekli maaşı intibak zammı ile ne kadar olacak? İntibak zammı son durum nedir?

Emekli maaşları intibak zammı ile ne kadar olacak? 2021 Ocak zammı ile milyonlarca emeklinin maaşı artacak. Zamlı maaşlarını almak için heyecanlı bekleyiş içinde olan emekliler, bir yandan da intibak gelişmelerini araştırıyor. Bilindiği üzere, 2000 yılından önce emekli olanlar için intibak düzenlemesi uygulanmıştı. Bu uygulamanın 2000 yılı sonrası emekliler için de uygulanması talep ediliyor. Peki, SSK Bağ-Kur emekli maaşı intibak zammı ile ne kadar olacak? İntibak zammı son durum nedir? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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355 TL artış olacak! SSK Bağ-Kur emekli maaşı intibak zammı ile ne kadar olacak? İntibak zammı son durum nedir?

EMEKLİ İNTİBAK ZAMMI SON DURUM NEDİR?

İntibak talebi, toplu sözleşme görüşmeleri sırasında Memur-Sen tarafından gündeme getirildi. 2000 yılı ve sonrasında emekli olan vatandaşlar intibak zammının çıkacağı tarihi merak ediyor. Ancak intibak düzenlemesi ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

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355 TL artış olacak! SSK Bağ-Kur emekli maaşı intibak zammı ile ne kadar olacak? İntibak zammı son durum nedir?

Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantılarında ele alınıp karara bağlanması beklenen talep hayata geçerse, aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasında kurum kaynaklı emekli maaşı farkı ek ödemeyle giderilecek. Düşük maaş sahiplerine aradaki fark kadar ilave ödeme gerçekleştirilecek.

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355 TL artış olacak! SSK Bağ-Kur emekli maaşı intibak zammı ile ne kadar olacak? İntibak zammı son durum nedir?

SSK ve Bağ-Kur'luların talebi hayata geçerse, milyonlarca emeklinin maaşı değişecek. 2000'den sonra emekli olanlara, ilk intibaktaki gibi 50 ile 355 lira arasında zam yolu açılacak. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşı yeniden hesaplanacak. Türkiye Emekliler Derneği, çıkacak bir intibak düzenlemesinden yaklaşık 5 milyon emeklinin yararlanabileceğini belirtiyor.

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355 TL artış olacak! SSK Bağ-Kur emekli maaşı intibak zammı ile ne kadar olacak? İntibak zammı son durum nedir?

İNTİBAK DÜZENLEMESİ

2000 yılından önce sigorta primi olan ancak 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlar karma sistem hesaplaması ile maaşlarını almaktalar. 2000 yılından sonra emekli olanlar vatandaşların emeklilikleri de iki ana gruba ayrılmakta. 2008 öncesi emekli olanlar ve 2008 sonrası emekli olanlar.