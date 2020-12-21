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355 TL artış olacak! SSK Bağ-Kur emekli maaşı intibak zammı ile ne kadar olacak? İntibak zammı son durum nedir?
Emekli intibak zammı heyecanla bekleniyor. Yeni yıla girmemize sayılı günler kala Ocak zammı için geri sayım başlarken en çok merak edilenlerden biri de intibak zammı oldu. 2000 sonrası emekli olanların yakından takip ettiği intibak zammı ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. İntibak talebi hayata geçerse 355 TL'ye varan artış yaşanacak. Peki, SSK Bağ-Kur emekli maaşı intibak zammı ile ne kadar olacak? İntibak zammı son durum nedir? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 21.12.2020 09:38 Güncelleme Tarihi: 21.12.2020 09:45
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