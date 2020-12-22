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Asgari ücrette kritik gün! Asgari ücret ve AGİ'ye ne kadar zam var? İşte detaylar...

Milyonlarca işçi ve iş veren asgari ücretin belirlenmesini bekliyor. Yeni için üçüncü buluşma bugün yapılacak. Ücret merakla beklenirken, ipuçları da var. Yüzde 19.18’lik artış halinde net asgari ücret 2 bin 770, çalışanların ’si 263-447, maaşı bin 392-2 bin 784 liraya çıkacak.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 22.12.2020
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Asgari ücrette kritik gün! Asgari ücret ve AGİ'ye ne kadar zam var? İşte detaylar...

Yeni için üçüncü buluşma bugün yapılacak.

Ücret merakla beklenirken, ipuçları da var. Yüzde 19.18'lik artış halinde net asgari ücret 2 bin 770, çalışanların 'si 263-447, maaşı bin 392-2 bin 784 liraya çıkacak.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında bugün üçüncü toplantısını yapacak.

Covid-19 tedbirleri kapsamında çevrim içi düzenlenecek toplantıda, işçi kesimini temsil eden Türkİş heyeti sunum yapacak.

temsilcilerinin bir işçinin asgari geçim tutarını paylaşması beklenirken, ilk rakamların da telaffuz edilmesi bekleniyor.

Asgari ücret maaşlarla birlikte birçok ödemeyi de değiştirecek.

Bugüne kadar asgari ücret artışlarındaki standart devam ederse, enflasyonun 3 ya da 5 puan üstünde bir artış gerçekleşebilecek.

Merkez 'nın son beklenti anketindeki yüzde 14.18'lik tahmini dikkate alındığında, yüzde 17.18 ya da yüzde 19.18 artış söz konusu olabilecek.

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