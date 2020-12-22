Emeklinin Ocak zammı 507 TL! Yeni maaşlar hesaplandı!
Milyonlarca emekli Ocak ayında yapılacak zammı büyük bir merakla bekliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı, beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre yüzde 7.96 olurken, maaşlarda 507 liraya varan artış göründü. TAKVİM, yeni maaşları hesapladı. Peki, emekli maaşına yapılacak olan Ocak zammı ile birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşlarında ne kadar artış görülecek? İşte emeklilerin Ocak zammı ile ilgili merak ettiği tüm detaylar...
EN ÇOK 6.882 TL
Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 7.02 olarak gerçekleşti. Kesin veri için geriye sadece Aralık ayı enflasyon verisi kaldı.
Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre ise SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.96'yı bulacak.
Bu tahmin gerçekleşirse, gelirlerde 507,48 liraya varan artış yaşanacak. En yüksek aylık net 6 bin 375 lira 37 kuruştan 6 bin 882 lira 85 kuruşa çıkacak.
5 aylık enflasyon yüzde 7.02 olurken, zammın belli olması için geriye sadece Aralık ayı verisi kaldı.
TAKVİM hem şu ana kadar gerçekleşen enflasyona hem de beklenti anketindeki tahmine göre yeni maaşları hesapladı.
İşte beklenti anketinde hesaba göre yeni maaşlar...