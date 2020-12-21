Yılın 10 ayında 5 milyon 671 bin 444'i otomobil, 1 milyon 434 bin 484'ü hafif ticari olmak üzere toplamda 7 milyondan fazla aracın el değiştirdiğini ifade eden Erkoç, "Kovid-19 salgınının olumsuz etkilerine rağmen ikinci el pazarında geçen seneye göre yüzde 18,9 bir artış yaşandı. İkinci el araç pazarının bu yılı 8,7 milyon adet ile kapatmasını bekliyoruz." diye konuştu.