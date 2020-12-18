Otomobil alacaklar dikkat! Kredi vadeleri düştü! İşte marka marka kredi vadeleri...

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu kredi kartı ve taşıt kredilerine ilişkin düzenlemeye gitti. Basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda kredi kartlarında taksitlendirme süresi 8 aydan 6 aya indirildi. Fiyatı 3 bin 500 TL'ye kadar olan televizyon alımları hariç elektronik eşya alımlarında kredi kartlarında taksitlendirme süresi 6 aydan 4 aya çekildi. Taşıt teminatlı kredilerde vade sınırı 48 aydan 24 aya kadar düşürüldü. İşte, marka marka kredi vadeleri...