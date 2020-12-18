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Otomobil alacaklar dikkat! Kredi vadeleri düştü! İşte marka marka kredi vadeleri...

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu kredi kartı ve taşıt kredilerine ilişkin düzenlemeye gitti. Basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda kredi kartlarında taksitlendirme süresi 8 aydan 6 aya indirildi. Fiyatı 3 bin 500 TL'ye kadar olan televizyon alımları hariç elektronik eşya alımlarında kredi kartlarında taksitlendirme süresi 6 aydan 4 aya çekildi. Taşıt teminatlı kredilerde vade sınırı 48 aydan 24 aya kadar düşürüldü. İşte, marka marka kredi vadeleri...

Giriş Tarihi: 18.12.2020 18:57 Güncelleme Tarihi: 18.12.2020 19:03
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Otomobil alacaklar dikkat! Kredi vadeleri düştü! İşte marka marka kredi vadeleri...

Böylece nihai fatura değeri 300 bin liranın üzerinde olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade sınırı 48 aydan 36 aya indirildi. Nihai fatura değeri 750 bin liranın üzerinde olan taşıt alımı amacı ile kullandırılan kredilerde vade sınırı 48 aydan 24 aya çekilirken, taşıt teminatlı kredilerde vade sınırı 48 aydan 36 aya düşürüldü. İşte, marka marka kredi vadeleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Otomobil alacaklar dikkat! Kredi vadeleri düştü! İşte marka marka kredi vadeleri...

Alfa Romeo Giulietta 1.6 JTD 120hp modeli dışındaki tüm otomobillerinde kredi vadesi düştü.

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Otomobil alacaklar dikkat! Kredi vadeleri düştü! İşte marka marka kredi vadeleri...

Audi'nin tüm modellerinde kredi vadesi düştü.

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Otomobil alacaklar dikkat! Kredi vadeleri düştü! İşte marka marka kredi vadeleri...

BMW'nin tüm modellerinde kredi vadesi düştü.

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Otomobil alacaklar dikkat! Kredi vadeleri düştü! İşte marka marka kredi vadeleri...