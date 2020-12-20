İkinci el otomobil ucuz fiyata! 100 bin TL altı 2. el otomobil | 2. el ucuz otomobil listesi...

2. el otomobil son dönemlerde rağbet arttı. İkinci el araçların fiyatları vatandaşların ilgi odağı oldu ve sıklıkla internetten aranıyor. Peki, 2. el otomobil piyasasında son durum ne? Hangi model ve marka ikinci el otomobil ne kadar oldu? İşte ahaber.com.tr'nin sizler için araştırdığı 2. el otomobil fiyatları…



İşte 100.000 Türk Lirası altında satın alabileceğiniz otomobillerinde bulunduğu ikinci el otomobiller...

Polo 2014-2016 model arası 100 bin TL – 200 bin TL arası