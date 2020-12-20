İkinci el otomobil ucuz fiyata! 100 bin TL altı 2. el otomobil | 2. el ucuz otomobil listesi...
İkinci el otomobil fiyatları otomobil alacak vatandaşlar tarafından internette sıklıkla araştırılıyor. 2. el otomobiller corona virüs (Kovid-19) salgını döneminde sıfır otomobil üretiminin sekteye uğraması sonucu kademeli olarak artmıştı. Peki; hangi model ve marka ikinci el otomobil ne kadar? 2. El otomobil fiyatları ne kadar? 100 bin Türk Lirası altına alınabilecek otomobiller hangileri? İşte ahaber.com.tr olarak sizler için derlediğimiz bazı 2. el otomobil fiyatları…
2. el otomobil son dönemlerde rağbet arttı. İkinci el araçların fiyatları vatandaşların ilgi odağı oldu ve sıklıkla internetten aranıyor. Peki, 2. el otomobil piyasasında son durum ne? Hangi model ve marka ikinci el otomobil ne kadar oldu? İşte ahaber.com.tr'nin sizler için araştırdığı 2. el otomobil fiyatları…
İşte 100.000 Türk Lirası altında satın alabileceğiniz otomobillerinde bulunduğu ikinci el otomobiller...
Polo 2014-2016 model arası 100 bin TL – 200 bin TL arası
Suzuki Swif 2013 ve 2015 arası: 107 bin TL -151 TL arası
Renault Clio 2012-2015 arası: 70 bin TL - 177 bin TL arası
Renault Clio
Mini Cooper 2012-2015 arası: 139 bin TL - 2012-2015 arası
Citroen C3 2012- 2013 arası: 73 bin TL- 165 TL arası
Volvo C30 2010- 2018 arası: 110 bin TL- 175 bin TL arası
Alfa Romeo MiTo 2010-2018 arası: 102 bin TL - 220 bin TL arası
Peugeot 308 2010-2018 arası: 70 bin TL - 300 bin TL arası
Peugeot 308
BMW 3 Serisi 2010-2018 arası: 90 bin TL- 700 bin TL arsı
BMW 3
Audi A-3 2010-2018 arası: 110 bin TL - 500 bin TL arası
Audi A-3
Dacia Sandero 2010-2018 arası: 53 bin TL-200 bin TL arası
Dacia Sandero
Hyundai i20 2010-2018 arası: 57 bin TL-210 bin TL arası
Hyundai i20
Opel Corsa 2010-2018 arası: 58 bin TL-245 bin TL arası
Nissan Micra 2010-2018 arası: 65 bin TL-182 bin TL arası
Nissan Micra
Ford Focus 2010-2018 arası: 67 bin TL- 400 bin TL arası
Ford Focus
Skoda Rapid 2010-2018 arası: 96 bin TL-230 bin TL arası
Skoda Rapid
Honda Civic 2010-2019 arası: 87 bin TL- 580 bin TL arası
Honda Civic
Honda Civic
Honda Civic
Kia Rio 2010-2018 arası: 27 bin TL-190 bin TL arası
Kia Rio
Seat Ibiza 2010-2018 arası: 69 bin TL-380 bin TL arası
Seat Ibiza
Fiat 500 Ailesi 2010-2018: 75 bin TL- 400 bin TL arası
Fiat 500