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İkinci el otomobil ucuz fiyata! 100 bin TL altı 2. el otomobil | 2. el ucuz otomobil listesi...

otomobil fiyatları otomobil alacak vatandaşlar tarafından internette sıklıkla araştırılıyor. 2. el otomobiller corona virüs (Kovid-19) salgını döneminde sıfır otomobil üretiminin sekteye uğraması sonucu kademeli olarak artmıştı. Peki; hangi model ve marka ikinci el otomobil ne kadar? fiyatları ne kadar? 100 bin altına alınabilecek otomobiller hangileri? İşte ahaber.com.tr olarak sizler için derlediğimiz bazı

OTOMOBİL ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.12.2020 Güncelleme Tarihi: 20.12.2020
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İkinci el otomobil ucuz fiyata! 100 bin TL altı 2. el otomobil | 2. el ucuz otomobil listesi...

2. el otomobil son dönemlerde rağbet arttı. İkinci el araçların fiyatları vatandaşların ilgi odağı oldu ve sıklıkla internetten aranıyor. Peki, piyasasında son durum ne? Hangi model ve marka otomobil ne kadar oldu? İşte ahaber.com.tr'nin sizler için araştırdığı

İşte 100.000 altında satın alabileceğiniz otomobillerinde bulunduğu ikinci el otomobiller...

Polo 2014-2016 model arası 100 bin TL – 200 bin TL arası

Suzuki Swif 2013 ve 2015 arası: 107 bin TL -151 TL arası

Renault Clio 2012-2015 arası: 70 bin TL - 177 bin TL arası

Renault Clio

Mini Cooper 2012-2015 arası: 139 bin TL - 2012-2015 arası

Citroen C3 2012- 2013 arası: 73 bin TL- 165 TL arası

Volvo C30 2010- 2018 arası: 110 bin TL- 175 bin TL arası

Alfa Romeo MiTo 2010-2018 arası: 102 bin TL - 220 bin TL arası

Peugeot 308 2010-2018 arası: 70 bin TL - 300 bin TL arası

Peugeot 308

BMW 3 Serisi 2010-2018 arası: 90 bin TL- 700 bin TL arsı

BMW 3

Audi A-3 2010-2018 arası: 110 bin TL - 500 bin TL arası

Audi A-3

Dacia Sandero 2010-2018 arası: 53 bin TL-200 bin TL arası

Dacia Sandero

Hyundai i20 2010-2018 arası: 57 bin TL-210 bin TL arası

Hyundai i20

Opel Corsa 2010-2018 arası: 58 bin TL-245 bin TL arası

Nissan Micra 2010-2018 arası: 65 bin TL-182 bin TL arası

Nissan Micra

Ford Focus 2010-2018 arası: 67 bin TL- 400 bin TL arası

Ford Focus

Skoda Rapid 2010-2018 arası: 96 bin TL-230 bin TL arası

Skoda Rapid

Honda Civic 2010-2019 arası: 87 bin TL- 580 bin TL arası

Honda Civic

Honda Civic

Honda Civic

Kia Rio 2010-2018 arası: 27 bin TL-190 bin TL arası

Kia Rio

Seat Ibiza 2010-2018 arası: 69 bin TL-380 bin TL arası

Seat Ibiza

Fiat 500 Ailesi 2010-2018: 75 bin TL- 400 bin TL arası

Fiat 500

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