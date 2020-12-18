18 Aralık 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Son dakika: Otomobil alacaklar dikkat! Taşıt kredisinde vade sayısı değişti! Taksit sınırı...

Son dakika: Otomobil alacaklar dikkat! Taşıt kredisinde vade sayısı değişti! Taksit sınırı...

Son dakika: Otomobil alacaklar dikkat! Taşıt kredisinde vade sayısı değişti! Taksit sınırı... Koronavirüs salgını nedeniyle toplu taşımadan kaçınmak isteyen vatandaşlar, otomobil satın almaya yöneldi. Dünya genelinde fabrikaların sıfır araç üretimini düşürmesiyle ikinci el araçlara talep arttı. Talep artışıyla fiyatlar da yükselmişti. Fakat normalleşmeye fabrikaların yeniden üretime geçmesi, otomobil firmalarının yaptığı kampanyalarla fiyatlardaki düşüş devam ediyor. Bugün ise BDDK araç alımlarında taksit sayısını değiştirdi.

Giriş Tarihi: 18.12.2020 12:22 Güncelleme Tarihi: 18.12.2020 12:25
  • 1
  • 13
Son dakika: Otomobil alacaklar dikkat! Taşıt kredisinde vade sayısı değişti! Taksit sınırı...
Kovid-19 salgını başladığında artan, ortalarında ise patlama yapan ikinci el araç fiyatlarında düşüş devam ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
Son dakika: Otomobil alacaklar dikkat! Taşıt kredisinde vade sayısı değişti! Taksit sınırı...
BDDK araç alımları ile ilgili yeni bir karara imza attı. Buna göre taşıt teminatlı kredilerde vade sınırının 48 aydan 36 aya indirilmesine karar verdi.
  • 3
  • 13
Son dakika: Otomobil alacaklar dikkat! Taşıt kredisinde vade sayısı değişti! Taksit sınırı...
Kredi vade sınırlarının nihai fatura değeri yedi yüz elli bin Türk Lirasının üzerinde olan taşıt alımı amacı ile kullandırılan kredilerde 48 aydan 24 aya indirilmesine karar verildi.
  • 4
  • 13
Son dakika: Otomobil alacaklar dikkat! Taşıt kredisinde vade sayısı değişti! Taksit sınırı...
Kredi vade sınırlarının nihai fatura değeri üç yüz bin Türk Lirasının üzerinde olan taşıt alımı amacı ile kullandırılan kredilerde 48 aydan 36 aya indirilmesine karar verildi.
  • 5
  • 13
Son dakika: Otomobil alacaklar dikkat! Taşıt kredisinde vade sayısı değişti! Taksit sınırı...

"EKONOMİK ARAÇLARA TALEP VAR"
Öte yandan Ocak ayından sonra sektörün canlanacağını söyleyen Mehmet Ali Özkan, "Toplu taşımayı kullanmak istemeyenler, ekonomik araçlara yöneldi.