Son dakika: Otomobil alacaklar dikkat! Taşıt kredisinde vade sayısı değişti! Taksit sınırı...

Son dakika: Otomobil alacaklar dikkat! Taşıt kredisinde vade sayısı değişti! Taksit sınırı... Koronavirüs salgını nedeniyle toplu taşımadan kaçınmak isteyen vatandaşlar, otomobil satın almaya yöneldi. Dünya genelinde fabrikaların sıfır araç üretimini düşürmesiyle ikinci el araçlara talep arttı. Talep artışıyla fiyatlar da yükselmişti. Fakat normalleşmeye fabrikaların yeniden üretime geçmesi, otomobil firmalarının yaptığı kampanyalarla fiyatlardaki düşüş devam ediyor. Bugün ise BDDK araç alımlarında taksit sayısını değiştirdi.

Giriş Tarihi: 18.12.2020 12:22 Güncelleme Tarihi: 18.12.2020 12:25 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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