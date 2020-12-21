21 Aralık 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Bakan Selçuk: 'İş'te Anne Projesi'nden 42 binden fazla kadınımız yararlandı

Bakan Selçuk: 'İş'te Anne Projesi'nden 42 binden fazla kadınımız yararlandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kadınların iş gücüne katılımını desteklemek için başlatılan 'İş'te ' kapsamında düzenlenen kurs ve programlardan bugüne kadar 42 bini aşkın kadının yararlandığını bildirdi.

EKONOMİ DHA
Giriş Tarihi: 21.12.2020
ABONE OL
Bakan Selçuk: 'İş'te Anne Projesi'nden 42 binden fazla kadınımız yararlandı

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, İŞKUR tarafından dezavantajlı konumda bulunan ve çocuk bakımı nedeniyle çalışamayan kadınların iş gücüne kazandırılması amacıyla Eylül 2018'de başlatılan 'İş'te Anne Projesi'nin sürdüğünü söyledi. Bakan Selçuk, "Proje kapsamında sosyal yardım ya da sosyal ve ekonomik destek alan kadınlar ile bakanlığın kadına yönelik şiddetle mücadele alanında hizmet sunan kuruluşlarından faydalanan kadınlar öncelikli olmak üzere 0-15 yaş arası çocuğu olan kadınlar bu projeden yararlanıyor. Bugüne kadar 42 bini aşkın kadın projeden yararlandı" dedi.

'ÖNEMLİ ADIMLAR ATIYORUZ'
Kadınların ve ailenin toplumda güçlenmesi, nitelikli eğitim imkânlarına sahip olması, iş gücü piyasasına girişlerinin kolaylaştırılması, sosyal güvencelerinin sağlanması ve kadın girişimci sayısının artırılması amacıyla çalışmalar yürütüldüğünü ifade eden Bakan Selçuk, "Kadınların güçlendirilmesi için önemli adımlar atıyoruz" diye konuştu.

Türkiye'de son 18 yılda kadın istihdamının artırılması için reform niteliğinde yasal düzenlemeler yapıldığını vurgulayan Bakan Selçuk, bakanlık olarak kadın istihdamında dünyadaki gelişmelerin yakalanmasının, kadının ve ailenin güçlenmesini sağlayacak politikaların hayata geçirilmesinin öncelikli hedefleri arasında olduğunu kaydetti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika: Bakan Selçuk açıkladı! Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 186 milyon lira ek kaynak gönderildi SON DAKİKA: BAKAN SELÇUK AÇIKLADI! SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARINA 186 MİLYON LİRA EK KAYNAK GÖNDERİLDİ
Son dakika: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu! O ilaçları geri ödeme listesine aldık SON DAKİKA: BAKAN ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK DUYURDU! O İLAÇLARI GERİ ÖDEME LİSTESİNE ALDIK
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı: Normalleşme Desteği ve İlave İstihdam Teşvikinin süreleri uzatıldı BAKAN ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK AÇIKLADI: 'NORMALLEŞME DESTEĞİ' VE 'İLAVE İSTİHDAM TEŞVİKİ'NİN SÜRELERİ UZATILDI

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA