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Son dakika: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu! O ilaçları geri ödeme listesine aldık

Son dakika haberi... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı , “Kovid-19 tedavisinde kullanılan bütün ilaçları geri ödeme listesine aldık” açıklamasını yaptı.

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Giriş Tarihi: 11.12.2020 Güncelleme Tarihi: 11.12.2020
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Son dakika: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu! O ilaçları geri ödeme listesine aldık

SON DAKİKA HABERİ: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Kovid-19 tedavisinde kullanılan bütün ilaçları geri ödeme listesine aldık" dedi.

Selçuk, "Genel Sağlık Sigortası kapsamında karşıladığımız ödemeler 4,4 Milyar liraya ulaşmış durumda. Sağlık çalışanları için meslek hastalığı düzenlemesine ihtiyaç yok. Vazife malulü diye bir durum var. 2 doktorumuz ilan edildi. Başvuru halinde illiyet bağı varsa malul ilan ediliyor" açıklamasında bulundu.

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