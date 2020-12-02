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Haberler Ekonomi Haberleri Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı: 'Normalleşme Desteği' ve 'İlave İstihdam Teşviki'nin süreleri uzatıldı

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı: 'Normalleşme Desteği' ve 'İlave İstihdam Teşviki'nin süreleri uzatıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, kararıyla ""nin 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldığını bildirdi. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk ayrıca, "" süresinin 31 Aralık 2022'ye kadar uzatıldığını açıkladı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.12.2020
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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı: 'Normalleşme Desteği' ve 'İlave İstihdam Teşviki'nin süreleri uzatıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla teşvik ve desteklerin sürelerini uzattık" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Covid-19 pandemisinin işgücü piyasasına etkilerini en aza indirmek ve istihdamı desteklemek amacıyla Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması hakkındaki kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasının akabinde Cumhurbaşkanlığı kararıyla süresi uzatılan teşvik ve desteklerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Uygulanmakta olan "Normalleşme Desteği"nin Cumhurbaşkanlığı kararıyla 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatıldığını belirten Selçuk, "3 ay olan yararlanma süresi de 6 aya çıkarıldı. Normal çalışma düzenine geçen iş yerlerimiz için 'Normalleşme Desteği' adı altında bu desteklerimizi sürdüreceğiz. Böylece istihdamı korumaya devam edeceğiz" dedi.
İlave istihdama destek

Bakan Selçuk, istihdamın korunması ve artırılması kapsamında işverenlere prim ve vergi desteğini düzenleyen "İlave İstihdam Teşviki" süresinin 31 Aralık 2022 tarihine kadar uzatıldığının bilgisini paylaştı. Selçuk, bu teşvik ile bir önceki yılın ortalama sigortalı sayısına ilave istihdam edilenler için sağlanan prim desteği uygulamasının süreceğini ifade etti.

Kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi olanların istihdamına uygulanan teşvikle ilgili de açıklamalarda bulunan Selçuk, bu teşvikin süresinin 31 Aralık 2022'ye kadar uzatıldığını söyledi. Selçuk, İstihdam Kalkanı ile istihdamın korunması ve artırılması noktasında alınan bu tedbirlerin çalışanlarımıza, iş arayan vatandaşlarımıza ve işverenlerimize hayırlı olmasını diledi.

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