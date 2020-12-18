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Son dakika: İmzalar atıldı! TCMB ile Azerbaycan MB arasında dev anlaşma

Son dakika haberi... ile , merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere imzaladı.

EKONOMİ AA
Giriş Tarihi: 18.12.2020 Güncelleme Tarihi: 18.12.2020
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Son dakika: İmzalar atıldı! TCMB ile Azerbaycan MB arasında dev anlaşma

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Azerbaycan Merkez Bankası arasında Mutabakat Zaptı imzalandı.

TCMB'den yapılan açıklamada, "TCMB ve Azerbaycan Merkez Bankası arasında 14 Aralık'ta merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere bir Mutabakat Zaptı imzalanmıştır. Söz konusu anlaşma kapsamında iki ülke merkez bankası arasında merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmesi planlanmaktadır." denildi.

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