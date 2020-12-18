18 Aralık 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri İkinci el otomobil almak isteyenlere indirim müjdesi! İkinci el araba alacaklar...

İkinci el otomobil almak isteyenlere indirim müjdesi! İkinci el araba alacaklar...

İkinci el otomobillerde müjdeli haber geldi. almak için fırsat kollayanların beklediği indirim başlıyor. İkinci el otomobilde alım satımların Ocak ayından daha da artacağı ifade edildi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 18.12.2020
ABONE OL
İkinci el otomobil almak isteyenlere indirim müjdesi! İkinci el araba alacaklar...

Kovid-19 salgını nedeniyle toplu taşımadan kaçınmak isteyen vatandaşlar, otomobil satın almaya yöneldi. Dünya genelinde fabrikaların sıfır araç üretimini düşürmesiyle ikinci el araçlara talep arttı.

Talep artışıyla fiyatlar da yükselmişti. Fakat normalleşmeye ve fabrikaların yeniden üretime geçmesi, otomobil firmalarının yaptığı kampanyalarla fiyatlardaki düşüş devam ediyor.

"EKONOMİK ARAÇLARA TALEP VAR"

piyasasındaki son durumu anlatıp, yeni yıl beklentilerini sıralayan Garaj Avrasya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Özkan, "Kovid-19 başladığında piyasada bir durgunluk oldu. Hayat normale dönüp, ilk şok atlatılınca taleplerin artığını gördük. Çünkü insanlar virüse yakalanma endişesiyle toplu taşımaya binmekten çekindi ve araç almak için oto galericilerin kapısını çaldı. Ama üst segment değil daha ekonomik araçlar alındı. Bu dönemde ikinci el araç satışları yüzde 35 arttı" diye konuştu

SEKTÖR TEMSİLCİLERİ YENİ YILDAN UMUTLU

Pandemi nedeniyle fabrikalar üretim yapamayınca sıfır araçların piyasaya sürülemediğini belirten Özkan, "Böyle olunca eldeki araçlar yüzde 20 hatta yüzde 40'lara varan oranda fiyat artışıyla satıldı. Şu anda fiyatlar düşüşte, yüzde 15'lik bir indirim var. Ocak ayından sonra satışların daha da artacağını düşünüyoruz. Çünkü insanlar artık sıfır araç yerine ikinci ele yöneldi. 2 ve 3 yaşındaki araçların satışında ikinci el de olsa yaprak kımıldamıyor, ikinci elde ise pahalıya değil 70 ile 150 bin bandındaki araçlara olan talep fazla. Hala belirsizlik olduğu için 200 bin ile daha fazla fiyatı olan araçların satışı çok düşük" dedi.

"MANUEL VİTESLİ ARAÇLARA TALEP YOK"

İnsanların rahat, ekonomik ve otomatik vites araç istediğini vurgulayan Özkan, "Geçen yılın aynı aylarında hem satışlar hem de araçların fiyatları daha iyiydi. Birçok esnafın 1 ay boyunca satış yapmadığını biliyoruz. Aşının gelmesiyle panik havası dağılınca şubattan sonra rahatlamayı bekliyoruz. Manuel vites araç satışımız yok" diye konuştu.

"ARAÇLAR HİÇBİR ZAMAN DEĞER KAYBETMİYOR"

İkinci el otomobilin yatırım aracı olduğunu belirten Özkan, "Evden sonra en değerli şey arabadır. Kişiler arabayı ev almak için kaparo olarak düşünüyor. Araç fiyatları hiçbir zaman değer kaybetmiyor, 20 yaşında da olsa kıymeti var. Araç üretimleri başladı. 2021'de bu yılın açığını kapatacağımızı düşünüyorum, yeni yıldan umutluyum. Yılın ilk çeyreğinden sonra piyasanın hareketleneceğini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Otomobil alacaklar dikkat: ÖTV avantajı! Ve değişti... OTOMOBİL ALACAKLAR DİKKAT: ÖTV AVANTAJI! VE DEĞİŞTİ...
Son dakika: İkinci el araba fiyatları için yeni yıl müjdesi! Otomobil fiyatları ne zaman düşecek? 2021 beklentisi... SON DAKİKA: İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI İÇİN YENİ YIL MÜJDESİ! OTOMOBİL FİYATLARI NE ZAMAN DÜŞECEK? 2021 BEKLENTİSİ...
0 faizli araba kampanyaları 2020 | Sıfır otomobil alacaklar dikkat! İşte yeni fiyatlar 0 FAİZLİ ARABA KAMPANYALARI 2020 | SIFIR OTOMOBİL ALACAKLAR DİKKAT! İŞTE YENİ FİYATLAR

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA