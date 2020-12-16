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0 faizli araba kampanyaları 2020 | Sıfır otomobil alacaklar dikkat! İşte yeni fiyatlar
0 faizli araba kampanyaları 2020 | Sıfır otomobil alacaklar dikkat! İşte yeni fiyatlar... Birçok otomotiv firması aralık ayına özel yeni fiyatlarını açıkladı. Sadece 15 günlük süreyi kapsayan bu tarihler arasında, sıfır araba almak isteyen sürücüler için sıfır faiz fırsatı sunan araçlar da olacak. İşte sıfır otomobil fiyat listeleri ve indirimli anahtar teslim fiyatları...