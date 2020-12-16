0 faizli araba kampanyaları 2020 | Sıfır otomobil alacaklar dikkat! İşte yeni fiyatlar

QASHQAI'NIN EN DOLU PAKETİNDE 40 BİN TL'LİK İNDİRİM

Nissan'ın SUV modellerinin temsilcisi olan Qashqai de 1.3 litrelik motor hacmine sahip dct Visia paket 327 bin 900 TL olan tavsiye liste fiyatı üzerinden gidilen indirim sonrasında 322 1800 tl'ye düştü. Yine Nissan Qashqai nin en çok tutulan modellerinden olan 1.5 litrelik dizel otomatik UEFA Şampiyonlar Ligi Edition paketi 447 bin 400 TL'den 406 bin 900 TL'ye inerek yaklaşık 40 bin liralık bir indirimle müşterisinin hizmetine sunuldu.