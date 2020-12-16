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Haberler Galeri 0 faizli araba kampanyaları 2020 | Sıfır otomobil alacaklar dikkat! İşte yeni fiyatlar

0 faizli araba kampanyaları 2020 | Sıfır otomobil alacaklar dikkat! İşte yeni fiyatlar

0 faizli araba kampanyaları 2020 | Sıfır otomobil alacaklar dikkat! İşte yeni fiyatlar... Birçok otomotiv firması aralık ayına özel yeni fiyatlarını açıkladı. Sadece 15 günlük süreyi kapsayan bu tarihler arasında, sıfır araba almak isteyen sürücüler için sıfır faiz fırsatı sunan araçlar da olacak. İşte sıfır otomobil fiyat listeleri ve indirimli anahtar teslim fiyatları...

Sabah
Giriş Tarihi: 16.12.2020 09:52 Güncelleme Tarihi: 16.12.2020 09:56
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0 faizli araba kampanyaları 2020 | Sıfır otomobil alacaklar dikkat! İşte yeni fiyatlar
Birçok marka ve modelde 2020 model otomobillerin yıl sonu fiyatlarında 15 bin ila 35 bin TL arasında indirimin uygulandığı kampanyalarla B, C ve D segment otomobillerde Renault, Ford, Hyundai, Toyota, Nissan gibi dünya devleri var. İşte 2020 Aralık ayı için belirlenen 15 günlük sıfır araba fiyatları...
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0 faizli araba kampanyaları 2020 | Sıfır otomobil alacaklar dikkat! İşte yeni fiyatlar

SIFIR NİSSAN MICRA 2020 ARALIK FİYAT LİSTESİ: ORTALAMA 10 BİN TL İNDİRİM
Aralık ayı sıfır otomobil fiyatlarında indirim uygulayan markalardan Nissan B segmentindeki temsilcisi Micra ile yeni tavsiye edilen peşin alım fiyatlarında kayda değer bir kampanya ile müşterisini karşısına çıktı. Buna göre aralık ayı içerisinde 2020 model Nissan Micra alacak kullanıcılar için belirlenen fiyatlar şöyle;

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0 faizli araba kampanyaları 2020 | Sıfır otomobil alacaklar dikkat! İşte yeni fiyatlar
10 GT 100 düz vites visia paket Micra liste fiyatı 189 bin 100 TL iken aralık ayı kampanya peşin alım fiyatı 181 bin 800 TL'ye geldi. Yine Nissan Micra'nın 1 litrelik motor hacmine sahip otomatik vites CVT tekno paketi 216 bin 700 TL'den 208 bin 400 TL'ye indi. Türkiye'nin en çok okunan haber portalı sabah.com.tr. Nissan Micra da en dolu paket olan 1 litrelik motor hacmine sahip otomatik vitesli Platinum Premium paketinde ise 289 bin 500 TL olan sıfır otomobil fiyatı Önümüzdeki 15 gün içerisinde 278 bin 400 TL olarak belirlendi..
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0 faizli araba kampanyaları 2020 | Sıfır otomobil alacaklar dikkat! İşte yeni fiyatlar

QASHQAI'NIN EN DOLU PAKETİNDE 40 BİN TL'LİK İNDİRİM
Nissan'ın SUV modellerinin temsilcisi olan Qashqai de 1.3 litrelik motor hacmine sahip dct Visia paket 327 bin 900 TL olan tavsiye liste fiyatı üzerinden gidilen indirim sonrasında 322 1800 tl'ye düştü. Yine Nissan Qashqai nin en çok tutulan modellerinden olan 1.5 litrelik dizel otomatik UEFA Şampiyonlar Ligi Edition paketi 447 bin 400 TL'den 406 bin 900 TL'ye inerek yaklaşık 40 bin liralık bir indirimle müşterisinin hizmetine sunuldu.

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0 faizli araba kampanyaları 2020 | Sıfır otomobil alacaklar dikkat! İşte yeni fiyatlar

XTRAIL'DA 7 KOLTUKLU MODELDE DİKKAT ÇEKEN İNDİRİM
Geniş SUV Nissan x-trail paketler içerisinde en dikkat çeken modellerden olan 1.3 litrelik motor hacmine sahip Design Pack paketli otomatik vites otomobilinin aralık ayı sıfır fiyatı 427 bin 100 TL'den 406 bin 900 TL'ye inerken 7 koltuklu Platin Paket 469 bin TL yerine 446 1800 TL ye düştü.