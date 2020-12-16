Galerici Harun Camcıoğlu, ikinci el piyasasında durgunluk yaşandığını söyleyerek, "Fiyatlarda ufaktan bir düşüş var. Yıl sonunda bayiler sıfır araçlar için kampanyalar yapıyor. Kampanyalarda fiyatlar geriliyor. Fiyat gerilediği zamanda ister istemez, sıfıra yakın araçların fiyatları aşağı iniyor. Pandemi başlarında ikinci el araçlara talep çok fazla artmıştı. İkinci el araçların fiyatlarını döviz kurları da etkileyebiliyor. Sıfır araçlar ucuzlarsa, ikinci el piyasasında bir fiyat düşüşü olur. İkinci el araç fiyatlarını biniciler yükseltiyor. Eskiden sıfır aracı aldığın anda değeri 10-15 bin lira düşerdi. Şuanda sıfır araç alan birisi aracını kullandığı zaman bile fiyatı düşürmüyor. Satmak istediği zaman da internet üzerinden satarak üstüne fiyat ekleyip satabiliyor" dedi.