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16 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: İkinci el araba fiyatları için yeni yıl müjdesi! Otomobil fiyatları ne zaman düşecek? 2021 beklentisi... Son dakika: İkinci el araba fiyatları için yeni yıl müjdesi! Otomobil fiyatları ne zaman düşecek? 2021 beklentisi... İkinci el araba fiyatları ile lgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Koronavirüs tpandemisi sonrası otomobil fiyatlarında artış görülmüştü. Fiyatların artması satışların zayıflamasına etki etmişti. Yatırım aracı olarak da görülen ikinci el piyasasında son durum merak ediliyor. Konu ile ilgili uzman yorumlarını yazımızda ele aldık. Peki, ikinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? 2021 beklentisi nedir? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 16.12.2020 12:34 Güncelleme Tarihi: 16.12.2020 12:40
Son dakika... İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Türkiye'de ikinci el arabalara olan talep artıyor. Fiyat artışı nedeniyle alımlar azalsa da beklenti düşüş beklentisi sürüyor. Yeni yıla girmemize sayılı günler kala fiyatların hangi tarihte düşeceği merak ediliyor. Uzmanlar konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, ikinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? 2021 beklentisi nedir? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI NE ZAMAN DÜŞECEK?
Araç almak isteyenler fiyatların çok yüksek olmasından yakınırken, aracını satmak isteyenler de fiyatların yüksek olmasından dolayı bir daha aynı seviyede bir araba alamamaktan çekiniyor.
2020 yılının sonuna yaklaşırken sıfır araçlarda yapılan indirim kampanyaları piyasalarda bir beklenti oluşturdu. Galericiler sıfır araçlarda yapılan kampanyaların ikinci el araç piyasalarında fiyat düşüşüne neden olduğunu söylerken buna rağmen alıcı bulamamaktan yakınıyor.
Galerici Harun Camcıoğlu, ikinci el piyasasında durgunluk yaşandığını söyleyerek,
"Fiyatlarda ufaktan bir düşüş var. Yıl sonunda bayiler sıfır araçlar için kampanyalar yapıyor. Kampanyalarda fiyatlar geriliyor. Fiyat gerilediği zamanda ister istemez, sıfıra yakın araçların fiyatları aşağı iniyor. Pandemi başlarında ikinci el araçlara talep çok fazla artmıştı. İkinci el araçların fiyatlarını döviz kurları da etkileyebiliyor. Sıfır araçlar ucuzlarsa, ikinci el piyasasında bir fiyat düşüşü olur. İkinci el araç fiyatlarını biniciler yükseltiyor. Eskiden sıfır aracı aldığın anda değeri 10-15 bin lira düşerdi. Şuanda sıfır araç alan birisi aracını kullandığı zaman bile fiyatı düşürmüyor. Satmak istediği zaman da internet üzerinden satarak üstüne fiyat ekleyip satabiliyor" dedi. O TARİHTE RAĞBET ARTACAK
Bir diğer galerici Uğur Potuk ise "
Ocak ayında ikinci el araç piyasasından umutluyuz. Sıfır araçlar zamlı fiyat ile geleceğinden dolayı ikinci el piyasası rağbet görmeye devam edecektir. Bayilerin sıfır araçlarda kampanya yapması ikinci el araçlarda biraz da olsa etki yapıyor. Yüksek modelli araçlarda çok fazla fiyat düşüklüğü olacağını düşünmüyorum. Önümüzdeki dönemde ikinci el araç piyasasının hareketli olacağını düşünüyoruz. İkinci el araçlardaki aşırı yüksek fiyatları internet siteleri aracılığıyla araçlarını satan biniciler belirliyor" şeklinde konuştu.