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Erken emeklilikte bu detayı atlamayın! 3.400 TL cebinizde kalacak

Doğum ve askerlik borçlanması yapmayı tasarruf edenler bu detaya dikkat! Asgari ücretteki artışla birlikte doğum ve askerlik borçlanmasında taban ve tavan tutarlar artacak. Bu nedenle bu ay borçlanma yapanlar daha az ödemeyle imkanını yakalayacak.

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Giriş Tarihi: 18.12.2020
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Erken emeklilikte bu detayı atlamayın! 3.400 TL cebinizde kalacak

Doğum ve askerlik borçlanması planlayanlar dikkat! Asgari ücretteki artışla birlikte doğum ve askerlik borçlanmasında taban ve tavan tutarlar artacak. Bu nedenle bu ay borçlanma yapanlar daha az ödemeyle imkanını yakalayacak.

Erken emekliliğe hesaplı ödemeyle ulaşmak isteyenlerin sadece 14 günü kaldı. Şu anki asgari ücrete göre 1 çocuk için 2 yıllık (24 ay) doğum borçlanması yapılırsa, en az 22 bin 602 lira ödeniyor.

Yine bu yıl bitmeden askerlik borçlanması yapanlar 540 günlük (18 ay) borçlanma için en az 16 bin 951 lira veriyor. yüzde 15 zamlansa, kadınlar için 3 bin 390, erkeklerde ise 2 bin 542 lira fark oluşacak.

Bu ay bitmeden borçlananlar kazançlı çıkacak.

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