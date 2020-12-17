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Sıfır otomobilde dev indirim! Peşinatı veren hemen alıyor! İşte en ucuz sıfır otomobiller

Sıfır otomobilde 2021'e günler kalan elindeki stokları eritmek isteyen bazı markalar kampanyalara başladı. almak isteyenler için de yeni fırsatlar doğdu. Sıfır otomobil almak isteyenler listeleri gezmeye başladı. İşte en ucuz sıfır otomobiller.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 17.12.2020
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Sıfır otomobilde dev indirim! Peşinatı veren hemen alıyor! İşte en ucuz sıfır otomobiller

alacaklar için yeni kampanyalar yapıldı. Sıfır otomobildeki indirim alıcıyı iştahlandırdı. 2020'nin son ürünlerini elinden çıkarmak isteyen markalar, sıfır otomobillerde indirime gitti.

2020 model araçlar için son günler yaklaşırken 2021 model araçların da zamlı olarak satışa çıkması bekleniyor. 2020 model otomobil stoklarını eritmek isteyen markalar uygun kampanyalarla ve fiyatlarını düşürerek satışlarını artırıyor.

PAZARLIK EDİN

Sıfır otomobillerdeki yüksek fiyatlar nedeniyle bayilerle sıkı pazarlık edilmesi gerekiyor. Hürriyet'te yer alan habere göre; Yakın şehirlerdeki diğer bayiler de aranarak fiyat alınması avantaj sunuyor. Zorunlu aksesuarla satış yapmaya çalışan bayileri markalara bildirerek fiyatlarda düşüş sağlayabilirsiniz.Otomobili teslim alırken mutlaka bayiden hediye talep edin. Park sensörü, bagaj havuzu gibi basit ürünleri otomobilinize taktırabilirsiniz.

İşte en ucuz otomobiller:

Audi A3: 421 bin 355 lira

BMW 118i: 401 bin 300 lira

Citroen C-Elysee: 192 bin 500 lira

Dacia Sandero: 158 bin 900 lira

Fiat Egea: 123 bin 900 lira

Honda Civic Sedan: 231 bin 200 lira

KIA Rio: 139 bin 400 lira

Mercedes A180: 386 bin lira

Peugeot 208: 192 bin 500 lira

Renault Clio (Eski kasa): 137 bin 900 lira

Seat Ibiza: 161 bin 500 lira

Toyota Corolla: 190 bin 900 lira

Volkswagen Polo: 187 bin 300 lira

Hyundai i10: 141 bin 600 lira

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