Sıfır otomobil alacaklara sıfır faiz müjdesi! Sıfır araba alacaklar...

SIFIR FAİZ KAMPANYALARI BAŞLIYOR

Sıfır faizli kampanyaların etkisiyle aralık sonunda pazarın 110-120 bin adet seviyelerinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Bu rakam Aralık rekoru olmasa da tüm dünyayı ve tüm sektörleri etkileyen koronavirüs pandemi süreci içerisinde diğer aylara kıyasla kayda değer bir hareketliliğe işaret ediyor.