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Sigortasız çalışanlar dikkat! Son 15 gün kaldı bu fırsatı kaçırmayın!

Sigortasız çalışanlar dikkat... İşe geri dönüş ve sigortasız çalışanların kayıt altına alınması desteğinden faydalanmak için başvuru süresi ay sonunda sona erecek. İşte merak edilen tüm detaylar...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 16.12.2020
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Sigortasız çalışanlar dikkat! Son 15 gün kaldı bu fırsatı kaçırmayın!
İşe geri dönüş ve kayıt dışındakilere kayıtlı çalışma imkanı için başvuru sürecinde son 15 güne girildi. İş veya hizmet sözleşmesi 1 Ocak 2019-17 Nisan 2020 döneminde sona erenler ile 'ya bildirilmeksizin çalışanların en son çalıştıkları işyerlerine başvurmaları, fiilen çalıştırılmaları halinde de işverenlere günlük 44.15 lira destek verilmesine ilişkin düzenlemede başvurular bu ayın başında başladı.




Çalışanların sosyal güvenlik haklarına kavuşabilmesi ve işverenin de söz konusu desteği alabilmesi için başvurular ay sonunda sona erecek.



Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, düzenlemenin önemli bir fırsat sağladığını belirterek, çalışanlara ve işverenlere bu fırsatı değerlendirmeleri çağrısında bulundu.

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