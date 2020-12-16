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45 mesleğe erken emeklilik fırsatı! İşte aranan şartlar...

Milyonların hayali olan için 45 mesleğe büyük fırsat var. Fiili hizmet zammı ile çalışanlar aldıkları yıpranma günü kadar işe başlangıçlarını geri çekebiliyor, yaş ve prim şartını düşürüyor. Peki, nedir? Erken emeklilik imkanından kimler yararlanabilir? Şartlar neler? İşte erken olmak için merak edilen tüm detaylar...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 16.12.2020
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45 mesleğe erken emeklilik fırsatı! İşte aranan şartlar...
Ülkemizde bazı meslekler için imkanları var. 'Yıpranma' dediğimiz, kanunun ise Fiili Hizmet Süresi Zammı diye tarif ettiği bu avantaj, çalışılan sürelere belli oranda gün eklenerek ve işe girişi belli oranda geriye çekerek emeklilik imkanı sağlıyor.



SÜRELER FARKLI
Bu sistem genelde ağır ve yıpratıcı işlerde çalışanlara yönelik bir uygulama. 45 iş dalında belirlenen mesleklerin bir kısmı kolları iken, kamu kurumları da bulunuyor. Belli mesleklerde çalışanlar her bir yıl için emekliliklerine 60 ya da 90 gün, kimi mesleklerde ise 180 gün fazladan süre (yıpranma hakkı) kazanıyor.






Yıpranma hesabında her meslek için belirlenen süre sınırları da bulunuyor. Bu süre 5 yılı geçemiyor. Yani ne kadar çalışırsanız çalışın, alabileceğiniz ek süre 5 yıldan fazla olamıyor. Bir istisna bulunuyor. O da Türk Silahlı Kuvvetleri, ve Emniyet mensupları için bu süre 8 yıla kadar çıkıyor.





Yaş indiriminden yararlanmak için yeraltındaki işlerde çalışanların bin 800, diğer sigortalıların ise 3 bin 600 gün kapsamında çalışmış olmaları gerekiyor. FHSZ kapsamındaki belirtilen işi yapmak gerekiyor. Yani çimento fabrikasında yönetici sekreteri olarak çalışan birisi yıpranmadan yararlanamıyor.





SAĞLIKÇI 5 YIL KAZANIYOR
Erken emeklilik imkanı verilen meslek grupları arasına son katılanlardan biri sa��lıkçılar. Sağlık çalışanlarının yıpranma hakkı, 3 Ağustos 2018'deki çalışmalara uygulanıyor. Çalıştıkları her 360 güne karşılık, 60 gün ilave ediliyor. Sağlık çalışanları yıpranma hakkından 5 yıla kadar yararlanacak. 5 yıl yıpranma hakkı elde edilen sağlık çalışanı 2.5 yıl erken olabilecek.

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