45 mesleğe erken emeklilik fırsatı! İşte aranan şartlar...
Milyonların hayali olan erken emeklilik için 45 mesleğe büyük fırsat var. Fiili hizmet zammı ile çalışanlar aldıkları yıpranma günü kadar işe başlangıçlarını geri çekebiliyor, yaş ve prim şartını düşürüyor. Peki, erken emeklilik nedir? Erken emeklilik imkanından kimler yararlanabilir? Şartlar neler? İşte erken emekli olmak için merak edilen tüm detaylar...
SÜRELER FARKLI
Bu sistem genelde ağır ve yıpratıcı işlerde çalışanlara yönelik bir uygulama. 45 iş dalında belirlenen mesleklerin bir kısmı özel sektör kolları iken, kamu kurumları da bulunuyor. Belli mesleklerde çalışanlar her bir yıl için emekliliklerine 60 ya da 90 gün, kimi mesleklerde ise 180 gün fazladan süre (yıpranma hakkı) kazanıyor.
Yıpranma hesabında her meslek için belirlenen süre sınırları da bulunuyor. Bu süre 5 yılı geçemiyor. Yani ne kadar çalışırsanız çalışın, alabileceğiniz ek süre 5 yıldan fazla olamıyor. Bir istisna bulunuyor. O da Türk Silahlı Kuvvetleri, MİT ve Emniyet mensupları için bu süre 8 yıla kadar çıkıyor.
Yaş indiriminden yararlanmak için yeraltındaki işlerde çalışanların bin 800, diğer sigortalıların ise 3 bin 600 gün FHSZ kapsamında çalışmış olmaları gerekiyor. FHSZ kapsamındaki belirtilen işi yapmak gerekiyor. Yani çimento fabrikasında yönetici sekreteri olarak çalışan birisi yıpranmadan yararlanamıyor.
SAĞLIKÇI 5 YIL KAZANIYOR
Erken emeklilik imkanı verilen meslek grupları arasına son katılanlardan biri sa��lıkçılar. Sağlık çalışanlarının yıpranma hakkı, 3 Ağustos 2018'deki çalışmalara uygulanıyor. Çalıştıkları her 360 güne karşılık, 60 gün ilave ediliyor. Sağlık çalışanları yıpranma hakkından 5 yıla kadar yararlanacak. 5 yıl yıpranma hakkı elde edilen sağlık çalışanı 2.5 yıl erken emekli olabilecek.