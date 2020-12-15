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Haberler Galeri Bekçi alımı için tarih beklentisi: 2020-2021 bekçi alımı ne zaman yapılacak? E-Devlet bekçi alımı başvuru şartları nelerdir?

Bekçi alımı için tarih beklentisi: 2020-2021 bekçi alımı ne zaman yapılacak? E-Devlet bekçi alımı başvuru şartları nelerdir?

2020-2021 bekçi alımı ne zaman yapılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere, pandemi döneminde bekçi alımları geçici süreyle askıya alındı. Adaylar Polis Akademisi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gelecek son dakika açıklaması yakından takip ediliyor. Salgın sürecinde karantina altında olan vatandaşlara destek rolünü üstlenen bekçiler için yeni alım yapılması bekleniyor. İşte, 2020-2021 bekçi alımı ne zaman yapılacak?

Giriş Tarihi: 15.12.2020 19:18 Güncelleme Tarihi: 15.12.2020 19:26
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Bekçi alımı için tarih beklentisi: 2020-2021 bekçi alımı ne zaman yapılacak? E-Devlet bekçi alımı başvuru şartları nelerdir?

2020-2021 bekçi alımı ne zaman yapılacak? E-Devlet bekçi alımı başvuru şartları nelerdir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2021 yılına kısa süre kala binlerce bekçi adayı başvuru tarihini merak ediyor. Polis Akademesi ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gelecek açıklamalar bekliyor. Koronavirüs salgını sürecinde 2021 yılı için sağlık çalışanı ve bekçi alımı yapılması bekleniyor. İşte, 2020-2021 bekçi alımı ne zaman yapılacak? E-Devlet bekçi alımı başvuru şartları nelerdir?

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Bekçi alımı için tarih beklentisi: 2020-2021 bekçi alımı ne zaman yapılacak? E-Devlet bekçi alımı başvuru şartları nelerdir?

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK? (2021)

Koronavirüsten dolayı emniyet ve sağlık personeline olan ihtiyaç arttı. Doktor, sağlık memuru, hemşire, uzman doktor alımlarından sonra ikinci sırada da Emniyet'in yapacağı alımlar olacak.
Bekçi alımlarını Polis Akademisi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün açıklamasıyla duyurusu yapılacak. Henüz Polis Akademisi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün son dakika 2021 bekçi alımlarına dair bir duyurusu yapılmadı.

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Bekçi alımı için tarih beklentisi: 2020-2021 bekçi alımı ne zaman yapılacak? E-Devlet bekçi alımı başvuru şartları nelerdir?

2021'DE KAÇ BEKÇİ ALINACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi'nden henüz bekçi alımlarına dair net bir tarih verilmese de 2021 bekçi alım tarihleri internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Polis Akademisi Başkanlığı ya da EGM'den bir açıklama geldiği takdirde bekçi alımları başvuru şartları ile birlikte 2021 bekçi alım tarihleri haberimizde olacak. 2021'de kaç bekçi alımı yapılacak araştırması yapan kişiler için Yeni Ekonomi Paketi ile birlikte bekçi alımlarının da yapılacağını belirtelim.

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Bekçi alımı için tarih beklentisi: 2020-2021 bekçi alımı ne zaman yapılacak? E-Devlet bekçi alımı başvuru şartları nelerdir?

BEKÇİLİK MAAŞLARI NE KADAR?

İşsizliğin koronavirüs salgınından sonra artmasıyla birlikte bekçilik için başvuru yapmak isteyen adayların sayısında artış oldu. Bekçilik için başvuru yapanların arasında en çok merak edilen konuların başında ise bekçilerin alacağı maaşın ne kadar olduğu geldi. 2020 Bekçi maaşları ne kadar araştırılıyordu.

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Bekçi alımı için tarih beklentisi: 2020-2021 bekçi alımı ne zaman yapılacak? E-Devlet bekçi alımı başvuru şartları nelerdir?

İlkokul mezunu olan bekçi maaşı ne kadar?

İlkokul mezunu olan bekçi maaşı 4, 302,80 TL

Lise mezunu olan bekçi maaşı ne kadar?

Lise mezunu olan bekçi maaşı 4352 TL ile 4,455,14 TL arasında değişiyor.

Ön lisans mezunu olan bekçi maaşı ne kadar?

Ön lisans mezunu olan bekçi maaşı 4357,50 ile 4.400 TL arasındadır.

Lisans mezunu olan bekçi maaşı ne kadar?

Lisans mezunu olan bekçi maaşı 4, 404 TL ile 4,657,00 TL arasındadır.