ANA SAYFA
Bekçi alımı için tarih beklentisi: 2020-2021 bekçi alımı ne zaman yapılacak? E-Devlet bekçi alımı başvuru şartları nelerdir?
2020-2021 bekçi alımı ne zaman yapılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere, pandemi döneminde bekçi alımları geçici süreyle askıya alındı. Adaylar Polis Akademisi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gelecek son dakika açıklaması yakından takip ediliyor. Salgın sürecinde karantina altında olan vatandaşlara destek rolünü üstlenen bekçiler için yeni alım yapılması bekleniyor. İşte, 2020-2021 bekçi alımı ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 15.12.2020 19:18 Güncelleme Tarihi: 15.12.2020 19:26
- 1
- 14
- 2
- 14
- 3
- 14
- 4
- 14
- 5
- 14