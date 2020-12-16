16 Aralık 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Başkan Erdoğan'ın başlattığı reform süreci risk primini düşürdü! Türk varlıklarına güven artıyor

Başkan Erdoğan'ın başlattığı reform süreci risk primini düşürdü! Türk varlıklarına güven artıyor

Ekonomide "" ile birlikte atılan adımlar ve Başkan Erdoğan'ın başlattığı reform süreciyle ülke risk primi göstergesi 'lerde de önemli iyileşmeler yaşanıyor. Ekim ayını 548 baz puandan kapatan 'nin 5 yıllık risk primi göstergesi CDS, bugün 354 baz puan seviyesinde seyrediyor. Ülkenin risk primindeki düşüş trendi, Türk varlıklarına olan güveni de artırıyor - Başkanı , "Yakın zamanda para politikasında sadeleştirme ve Ortodoks politikalara dönülmesi, yatırımcıların Türk varlıklarına karşı güveninin iyileşmesine yardımcı oldu. Sonuç olarak, Türkiye'nin risk primi ekim sonundan beri önemli ölçüde düştü" dedi.

EKONOMİ AA
Giriş Tarihi: 16.12.2020 Güncelleme Tarihi: 16.12.2020
ABONE OL
Başkan Erdoğan'ın başlattığı reform süreci risk primini düşürdü! Türk varlıklarına güven artıyor

ekonomisinde "" çerçevesinde adımlar atılmaya devam ederken, ülke risk primi göstergesi 'lerdeki (Credit Default Swaps) düşüş, Türk varlıklarına olan güveni artırıyor.

Ekonomi yönetimindeki değişim ve Başkan 'ın başlattığı reform süreciyle paralel olarak son dönemde ülke risk primi göstergesi CDS tarafında da önemli bir iyileşme yaşanıyor.

Ekim ayını 548 baz puandan kapayan Türkiye'nin 5 yıllık CDS primi, bu tarihten itibaren düşüş eğilimine girerken, bugün 354 baz puan seviyesinde seyrediyor.

Türk lirası varlıklara ilginin devamı açısından önem taşıyan CDS göstergesindeki düşüşün, 30 Ekim'den bu yana 194 baz puanı bulduğu dikkati çekiyor.

"TÜRK BANKALARININ DAHA UYGUN KOŞULLARDA DIŞ FİNANSMANA ERİŞMESİNE İZİN VERECEK"
Merkezi Washington'da bulunan Uluslararası Finans Enstitüsü () Başkanı , yaptığı açıklamada, "Yakın zamanda para politikasında sadeleştirme ve Ortodoks politikalara dönülmesi, yatırımcıların Türk varlıklarına karşı güveninin iyileşmesine yardımcı oldu. Sonuç olarak, Türkiye'nin risk primi ekim sonundan beri önemli ölçüde düştü." ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki aylarda sıkı ve Ortodoks para politika duruşunun sürdürülmesinin, Türkiye'nin piyasa güvenini daha güçlü bir şekilde yeniden tesis etmesine yardımcı olacağını vurgulayan Ülkü, yeni Ortodoks politika çerçevesinin Türkiye'nin dengesizliklerini azaltması ve nihayetinde piyasa güvenini yeniden tesis etme başarısına bağlı olarak Türkiye'nin risk priminin daha da düşebileceğini söyledi.

Ülkü, bu durumun öncelikli olarak Türk bankalarının orta vadede sağlam ve daha az volatil bir büyümeyi finanse etmek için daha uygun koşullarda dış finansmana erişmesine izin vereceğini kaydetti.

CDS PRİMİ NEDİR?
CDS yani Credit Default Swap (Kredi Temerrüt Takası),son dönemde ekonomi cephesinde yaşanan gelişmelerin ardından araştırılıyor. CDS, elinde tahvil vb. finansal araçlar bulunduran bir kişinin, vade sonundaki alacağının belirli bir bedel karşılığında ödenmeme riskinin ortadan kaldırılmasına yarayan bir finansal enstrümandır. Aslında bir nevi basit bir sigortalama işlemi gibi düşünülebilir.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA