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Son dakika: Bakan Pakdemirli açıkladı! O süre 30 Nisan'a kadar uzatıldı

Son dakika haberi... ve : Toprak Mahsulleri Ofisi’mizin (), fındık alım süresini 2021 tarihine kadar uzattık.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 16.12.2020 Güncelleme Tarihi: 16.12.2020
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Son dakika: Bakan Pakdemirli açıkladı! O süre 30 Nisan'a kadar uzatıldı

ve , Toprak Mahsulleri Ofisinin () fındık alım süresini 2021'e kadar uzattıklarını bildirdi.

Pakdemirli, Twitter hesabından TMO'nun fındık alım sürecine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Fındık üreticilerine müjdesi olduğunu bildiren Pakdemirli, "TMO'muzun fındık alım süresini 30 Nisan 2021 tarihine kadar uzattık. Üreticilerimizi hiç yalnız bırakmadık, bırakmıyoruz. Hem üreticimizin hem de ülkemizin kazanması için çalışıyoruz. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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