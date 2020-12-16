Son dakika: Bakan Pakdemirli açıkladı! O süre 30 Nisan'a kadar uzatıldı

Fındık üreticilerine müjdesi olduğunu bildiren Pakdemirli, "TMO'muzun fındık alım süresini 30 Nisan 2021 tarihine kadar uzattık. Üreticilerimizi hiç yalnız bırakmadık, bırakmıyoruz. Hem üreticimizin hem de ülkemizin kazanması için çalışıyoruz. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Üreticilerimizi hiç yalnız bırakmadık, bırakmıyoruz.



Fındık üreticilerimize müjde:



Toprak Mahsulleri Ofisimizin fındık alım süresini 30 Nisan 2021 tarihine kadar uzattık.



Hem üreticimizin hem de ülkemizin kazanması için çalışıyoruz.



Hayırlı olsun. — Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) December 16, 2020