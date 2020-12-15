Yılbaşı için hindi eti talebi arttı! Kornavirüs nedeniyle evde olacaklar hindi eti alıyor

Yılın 11 ayında 8 bin 23 ton civarında hindi eti ihracatı yapıldığını belirten Kaplan, şunları kaydetti:

"Bu rakamlara baktığımızda, geçen yılın aynı döneminde gerçekleşen 11 bin 180 tonluk ihracata kıyasla yüzde 28,2 azalma gözlenmektedir. Ülkemizde hindi etine talep son yıllarda istediğimiz düzeyde olmasa da artıyor. Hindi ihracatındaki düşüşün dünya tüketim talebini ve dolayısıyla dış ticaretini etkileyen Kovid-19 nedeniyle olduğu söylenebilir. Hindi etinin ithalatı ise 'gurme' olarak adlandırılabilecek çok özel ürünlerde söz konusu ve dikkate alınmayacak kadar düşük."