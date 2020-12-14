Çiftçi ve esnafa yönelik yeni tedbirler neler? Esnafa kira desteği müjdesi detayları neler? A Haber muhabiri aktardı
Son dakika haberi... Kabine bugün toplanıyor. 2 hafta önce alınan tedbirlerin, koronavirüs tablosuna yansıması ele alınacak. Alınması gereken ek tedbirler varsa, bunlar da görüşülecek. Kira ücretleri de kabinenin gündeminde olacak. Detayları A Haber muhabiri Lamia Ayhan aktardı.
Kabine bugün toplanıyor. 2 hafta önce alınan tedbirlerin, koronavirüs tablosuna yansıması ele alınacak. Alınması gereken ek tedbirler varsa, bunlar da görüşülecek. Kira ücretleri de kabinenin gündeminde olacak. Detayları A Haber muhabiri Lamia Ayhan aktardı.
Destek paketinin ayrıntıları:
1- Kiranın yanı sıra diğer faturalar da paket kapsamına alınacak
2- Borcun bir kısmı hibe olarak karşılanacak.
3- Destek miktarı esnafı gelir kaybına göre tespit edilecek
4- Uygulama pandemi tedbirleri sona erene kadar devam edecek
MİLYONLARA NEFES ALDIRACAK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile pandemiden en çok etkilenen kesimlerin başında gelen esnaf ve çiftçilerin nefes almasını sağlayacak, sorunlarını çözecek adımlar için düğmeye basıldı.
ELEKTRİK SU VE DOĞALGAZ FATURALARI İÇİN İNDİRİM...
Kabine toplantısında koronavirüsle mücadelede gelinen son durum, uygulanan tedbirlerin sahaya yansıması ve başta kiralar olmak üzere salgından olumsuz etkilenen kesimleri desteklemek için atılabilecek adımlar ele alınacak.
Kira desteğinin yanı sıra su, elektrik ve doğalgaz faturaları için indirimin de gelebileceği belirtiliyor. Ayrıca bankacılık tarafında da borç ötelenmesi, düşük faizli uzun vadeli kredi gibi seçenekler üzerinde de durulduğu ifade ediliyor.
Geçtiğimiz haftalarda çıkan yeniden yapılandırma yasasının kapsamında çiftçi borçları yer almamıştı. 5 milyar liralık çiftçi borçlarına ilişkin düzenlemenin ayrı bir teklif olarak en kısa sürede TBMM gündemine gelmesi bekleniyor.Destekler konusunda alınacak kararlar, kabine toplantısının ardından kamuoyu ile paylaşılacak.