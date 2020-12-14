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Bakan Selçuk açıkladı! Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün yatırılacak

Son dakika haberine göre... Aile, Çalışma ve , kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyelerinin bugün hesaplara yatırılacağını açıkladı.

EKONOMİ AA
Giriş Tarihi: 14.12.2020 Güncelleme Tarihi: 14.12.2020
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Bakan Selçuk açıkladı! Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün yatırılacak

Aile, Çalışma ve , ilave tediyelerin 52 günlük olduğunu ve yılda 2 kez yayınlanıp ikişer taksitte ödendiğini belirtti.

Kamu işçilerine verilen ilave tediyenin 13 günlük ilk taksiti 31 Ocak 2020 tarihinde ikinci taksit ise 22 Mayıs 2020 tarihinde ödenmişti.

Kamuda istihdam edilen işçilere ödenen ilave tediyelerin 3'üncüsü 27 Temmuz'da hesaplara yatırılmıştı.

Kamu işçilerinin 13 günlük bu yılın son ilave tediyelerinin bugün hesaplara yatırılacağını vurgulayan Selçuk, devlet ve ona bağlı müesseselerde çalışan işçilere ilave tediye yapılmasına ilişkin 6772 sayılı Kanun gereği kamu işçisine ödenen ilave tediyelere, 2017'de taşerondan kadroya geçen işçilerin de dahil olduğunu anımsattı.

Selçuk, "Bakanlık olarak her zaman olduğu gibi Türkiyemiz için değer üreten, kalkınmamızın en büyük destekçisi olan işçi kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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