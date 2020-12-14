Kritik kabine toplantısı başladı! Ek kısıtlama mı esneme mi? Kira müjdesi...
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Beştepe’de Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, saat 15.25'te başladı.Toplantının en önemli gündem maddesi koronavirüs ve merakla beklenen kira desteği. Peki yeni kısıtlama mı, esneme mi gelecek? Çiftçi ve esnafa yönelik yeni tedbirler neler? Kritik toplantı sonrası Başkan Erdoğan açıklayacak.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, saat 15.25'te başladı.
Kabinede, koronavirüsle mücadelede gelinen son aşama, alınan tedbirlerin yansımaları ve olası yeni kararlar masaya yatırılacak. Toplantıda yeni ekonomik destek paketleri de ele alınacak.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Başkan Erdoğan başkanlığında Beştepe'de bir araya geldi. Toplantının ana gündemini koronavirüs salgını oluşturuyor.
Vaka ve ölüm sayılarının hızlı artışı sonrası hafta sonu belli saatler sokağa çıkma kısıtlaması, iki hafta önceki Kabine toplantısı kararıyla genişletilerek hafta sonu tam, hafta içi de 21.00'den sonra yasağa çevrilmişti.
O tarihten bu yana günlük hasta sayısında bir düşüş yaşansa da vaka ve vefat sayıları seyrini ciddi şekilde koruyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadeledeki son tabloya ilişkin, kabineye bir sunum yapacak.
YILBAŞI KARARI HAFTAYA
Alınan tedbirlerin sahaya yansıması, olası yeni kararlar, aşı çalışmalarındaki son gelişmeler toplantıda kapsamlı şekilde incelenecek.
Buna göre, ek kısıtlama kararı alınıp alınmayacağının yanı sıra bazı yasakların esnetilmesi de kabinenin en önemli gündem maddeleri arasında yer alacak.
Alınan önlemlere rağmen vaka ve ölüm sayıları artış gösteren illere yönelik ek önlemlerin hayata geçirilebileceği de belirtiliyor.
Sokağa çıkma yasağının 4 gün olarak uygulanması gündeme gelen yılbaşıyla ilgili kararın da salgının önümüzdeki günlerdeki seyrine bakılarak bir sonraki kabinede verilmesi bekleniyor.
EĞİTİMDE SON DURUM
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında, okullarda yüz yüze eğitime ilişkin, "Bütün veriler, ilgili Bakanlıklar ve kuruluşlarla paylaşılacak.
Daha sonra kabine toplantısında Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında yeni değerlendirmeler yapılacak" demişti. Okullarda yüz yüze eğitimin başlayıp başlamayacağı da verilerin ışığında ele alınacak.
KİRA MÜJDESİ BELLİ OLACAK
Toplantıda koronavirüsle mücadelede yeni ekonomik destek paketleri de masaya yatırılacak. Başkan Erdoğan, "Kiralarda düzenlemeye gidiyoruz. Kabine toplantısının ardından açıklayacağız" ifadesini kullanmıştı.
Esnaf temsilcileri bir süre önce hem Hazine ve Maliye Bakanı hem de Ticaret Bakanı ile görüşmeler gerçekleştirmişti. Bazı talepleri vardı. Bu taleplerin başında da kira ve fatura desteği geliyordu.
Kabine Toplantısı'nda bu taleplerin gündeme gelmesi bekleniyor. Koronavirüs önlemleri çerçevesinde esnaflar dükkanlarını geç açıyor ve erken kapatıyor. Ancak kiralar ve faturalar aynı şekilde gelmeye devam ediyor.
Esnafın sadece kira giderleri değil faturaları ile ilgili de destek verilmesi gündemde. Bir kısmının hibe olabileceği bir kısmının kredi şeklinde verilebileceği değerlendiriliyor.
Bu konuda bakanlığın çalışmaları var. Burada esnafın yaşadığı gelir kaybına göre desteklerin de verilebileceği ifade ediliyor. Pandemi bitene kadar bu desteklerin verilmesi planlanıyor.
Tabi esnafların kira sözleşmelerindeki ücretlerinin bir kısmı hibe edilebilir, bir kısmı uzun vadeli krediler ve faizsiz desteklerle kredilerle sağlanabilir. Bu başlıklar da masada yer alıyor.
DIŞ POLİTİKA GÜNDEMİ YOĞUN
İç ve dış politikadaki son gelişmeler de mercek altına alınacak. Bu kapsamda İran'la yaşanan şiir gerginliği, AB Liderler Zirvesi, ABD'nin CAATSA yaptırımları gibi konuların da değerlendirilmesi bekleniyor.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Azerbaycan'da görev alacak Türk askerlerinin yanı sıra Irak, Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz'deki son gelişmelere dair kabineyi bilgilendirilmesi öngörülüyor.