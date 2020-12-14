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Bankalar yarışa girdi: Emekliye 2550 TL! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Bankalar için yarışına girdi. 3 yıllık taahhüt süresi dolan emeklilere ve aylığı yeni bağlananlara promosyon fırsatı sürüyor. göre en az 500, 625, 750 lira ödenirken, hiçbir şartsız bin-bin 500 lira verenler de var. Kampanyalarla tutar 2 bin 550 liraya kadar yükseliyor. Peki, Akbank, , DenizBank, FibaBanka, Garanti BBVA, Ziraat, Vakıfbank , Yapı Kredi ve diğer bankalar hangi emekliye ne kadar promosyon ücreti veriyor? İşte ücreti ile igli merak edilen tüm detaylar...

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Giriş Tarihi: 14.12.2020
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Bankalar yarışa girdi: Emekliye 2550 TL! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
Emekliler, dul ve yetimlere fırsatı sürüyor. İlk kez 2017'de hayata geçen promosyonda, 3 yıllık taahhüt süresi dolanlar ya da yeni aylığı bağlananlar bankaya başvurusunu yapıp ödemesini alıyor.




göre en az 500, 625, 750 lira ödenirken, bazı bankalar kampanyalarla tutarı artırıyor.



KİM, NE VERİYOR?

AKBANK: 850, 1.050, 1.250 lira.

DENİZBANK: 675, 850, 1.000 lira. Emekli yakınını yönlendirenlere de her emekli için 100 lira.



FİBABANKA: 500, 625, 750 lira.

GARANTİ BBVA: 800, 1.000, 1.200 lira.





HALKBANK: 500, 625, 750 lira.

ING: 500, 625, 750 lira. Ayrıca Turuncu Ekstra ile 750 lira harcama yapılan her ay için 50 lira, 36 ayda 1.800 lira.



İŞ BANKASI: 750, 875, 1.000 lira.

QNB FİNANSBANK: 850, 1.100, 1.300 lira.





ŞEKERBANK: 650, 800, 1.000 lira. Ayrıca 1.000 liralık kredi kartı alışverişine 200 lira bonus.

VAKIFBANK: 500, 625, 750 lira.

YAPI KREDİ: 1.000, 1.250, 1.500 lira.

ZİRAAT BANKASI: 500, 625, 750 lira.

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