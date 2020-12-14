Bankalar yarışa girdi: Emekliye 2550 TL! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?







Maaşa göre en az 500, 625, 750 lira ödenirken, bazı bankalar kampanyalarla tutarı artırıyor.







KİM, NE VERİYOR?



AKBANK: 850, 1.050, 1.250 lira.



DENİZBANK: 675, 850, 1.000 lira. Emekli yakınını yönlendirenlere de her emekli için 100 lira.