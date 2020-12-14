Bankalar yarışa girdi: Emekliye 2550 TL! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
Bankalar emekli için promosyon yarışına girdi. 3 yıllık taahhüt süresi dolan emeklilere ve aylığı yeni bağlananlara promosyon fırsatı sürüyor. Maaşa göre en az 500, 625, 750 lira ödenirken, hiçbir şartsız bin-bin 500 lira verenler de var. Kampanyalarla tutar 2 bin 550 liraya kadar yükseliyor. Peki, Akbank, Halkbank, DenizBank, FibaBanka, Garanti BBVA, Ziraat, Vakıfbank , Yapı Kredi ve diğer bankalar hangi emekliye ne kadar promosyon ücreti veriyor? İşte emekli promosyon ücreti ile igli merak edilen tüm detaylar...
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Maaşa göre en az 500, 625, 750 lira ödenirken, bazı bankalar kampanyalarla tutarı artırıyor.
KİM, NE VERİYOR?
AKBANK: 850, 1.050, 1.250 lira.
DENİZBANK: 675, 850, 1.000 lira. Emekli yakınını yönlendirenlere de her emekli için 100 lira.
HALKBANK: 500, 625, 750 lira.
ING: 500, 625, 750 lira. Ayrıca Turuncu Ekstra ile 750 lira harcama yapılan her ay için 50 lira, 36 ayda 1.800 lira.
ŞEKERBANK: 650, 800, 1.000 lira. Ayrıca 1.000 liralık kredi kartı alışverişine 200 lira bonus.
VAKIFBANK: 500, 625, 750 lira.
YAPI KREDİ: 1.000, 1.250, 1.500 lira.
ZİRAAT BANKASI: 500, 625, 750 lira.
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