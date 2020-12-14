14 Aralık 2020, Pazartesi
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Bağ-Kur'luya 3 fırsat birden: Yapılandırma, dondurma ve ihya!

'lular dikkat... Yapılandırma imkanı ile birlikte Bağ-Kur'lulara prim borcunu yapılandırma, dondurma ya da daha önce dondurulan hizmet sürelerini avantajlı tutardan ihya etme yolu açıldı.

EKONOMİ Takvim
Giriş Tarihi: 14.12.2020
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Bağ-Kur'luya 3 fırsat birden: Yapılandırma, dondurma ve ihya!

Vergi, prim başta olmak üzere devlete borçlarını yapılandırmak için başvuranların sayısı 4 milyonu geçti. 'lulara prim borcunu yapılandırma, dondurma ya da daha önce dondurulan hizmet sürelerini avantajlı tutardan ihya etme yolu açıldı.



İhya için başvurular 1 Şubat'a kadar sürecek. Prim borcu asılları Yİ-ÜFE ile güncellenerek yeni tutar hesaplanacak. Hesaplanan tutarın 1 Mart'a kadar ödenmesi halinde durdurulan süreler ihya edilecek.

Vefat eden Bağ-Kur'luların yakınları dul ve yetim aylığı için ihya başvurusu yapabilecek.



3'TE 1'İ ÖDENECEK
Dondurulan sigortalılık sürelerini bu yıl ihya etmek için aylık bin 15 lira ödeme gerekiyordu. 2 yıllık süreyi ihya etmek için 24 bin 400 lira ödemesi gereken esnaf, bu işlemi yapılandırma kapsamında yaparsa 8 bin 800 lira ödeyerek bu süreleri emekliliğine saydırabilecek.

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