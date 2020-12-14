Bağ-Kur'luya 3 fırsat birden: Yapılandırma, dondurma ve ihya!





İhya için başvurular 1 Şubat'a kadar sürecek. Prim borcu asılları Yİ-ÜFE ile güncellenerek yeni tutar hesaplanacak. Hesaplanan tutarın 1 Mart'a kadar ödenmesi halinde durdurulan süreler ihya edilecek.



Vefat eden Bağ-Kur'luların yakınları dul ve yetim aylığı için ihya başvurusu yapabilecek.