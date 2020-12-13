13 Aralık 2020, Pazar
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Vergi borcu olanlar dikkat! Bu fırsatı kaçırmayın: Son tarih 31 Aralık

olanlar için devlet büyük bir imkan sağladı. Devlete olan borçların yapılandırması ile ilgili 24 günde 2.7 milyon vatandaş başvuru yaptı. Borçların faizleri silinip taksite bölünüyor. için son tarih 31 Aralık.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 13.12.2020
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Vergi borcu olanlar dikkat! Bu fırsatı kaçırmayın: Son tarih 31 Aralık

Vergi ve diğer bazı alacakların yapılandırılmasına için bugüne kadar 2 milyon 787 bin başvuruda bulunurken, 24 günlük süreçte 20 milyar 662 milyon liralık alacak yapılandırıldı.

Mükellefler, bugüne kadar 269 milyon 213 bin 500 lira ödeme yaptı. Yetkililer, son günleri beklemeden ve salgın nedeniyle vergi dairelerine gitmeden elektronik ortamda başvuru yapılmasının çok daha sağlıklı olacağını vurguladı.

Düzenlemeden yararlanmak için başvurular "www.gib.gov. tr" veya "www.turkiye.gov.tr" internet adresi üzerinden, ilgili vergi dairelerinden veya posta yoluyla yapılabiliyor.

Peşin ödeme gerçekleştiren mükellefler için faizlerin tamamı enflasyon farkının ise yüzde 90'ı siliniyor. Son başvuru tarihi 31 Aralık.

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