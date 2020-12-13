Otomobilde düşük faiz! İşte fiyatı düşen otomobiller...
Koronavirüs pandemisine rağmen otomobil satışında 2020 yılı çok hareketli oldu. İkinci el ve sıfır otoda düşen faizler ve indirim kampanyalarıyla beraber talep artışı yaşandı. 2020 yılının bitmesine az kala otomobil firmaları pazar paylarını artırmak ve satış rakamlarını yükseltmek için son kampanyalara başladı. İşte fiyatı düşen otomobil markaları...
Pandemi dönemine rağmen otomobilde 2020 yılı çok hareketli geçti. Hem ikinci elde hem de sıfır otoda düşen faizler ve indirim kampanyalarıyla talep artışı yaşandı.
Yılın bitmesine az bir süre kala otomobil firmaları hem Pazar paylarını artırmak hem de satış rakamlarını yükseltmek için son kampanyalarını başlattı.
CITROEN: C5 Aircross SUV modelinde 120 bin TL kredi için 30 ay yüzde 0,99 faiz seçeneği sunuyor. Ayrıca nakit alımlarda geçerli 20 bin TL indirim sağlanıyor.
DACIA: 10 bin TL peşinat yatıranlara Duster versiyonları için fiyat sabitleme sunuluyor.
Dokker modeli için de 15.000 TL'ye varan indirim yer alıyor.
OPEL: Grandland X modellerinde sıfır faiz ile baharda ödeme seçeneği sunuyor.
PEUGEOT: 3008 ve 5008 modelleri lansmana özel 100 bin TL için 12 ay yüzde 0 faiz ile sunuluyor.
RENAULT: Sınırlı sayıdaki yeni Clio modelleri için 20 bin TL'ye varan indirim sunuyor.