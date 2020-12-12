Türkiye'nin en büyük 2. projesi hizmete girdi! Gaziantep 2050 yılına kadar su sıkıntısı çekmeyecek





"GAZİANTEP'İN 2050 YILINA KADAR SU İHTİYACINI GARANTİ ALTINA ALACAĞIZ"

Birinci aşamasını tamamlanan Düzbağ projesiyle Gaziantep'in 2028 yılına kadar olan su ihtiyacını garanti altın aldıklarını kaydeden Pakdemirli, "Projenin ilk aşamasını toplam 2.6 milyar liralık bir harcamayla 2 yıl gibi kısa bir sürede tamamladık. Diğer iki aşamasını da önümüzdeki dönemde tamamlayarak Gaziantep'in 2050 yılına kadar içme ve kullanma suyu ihtiyacını da çözmüş olacağız. Bugün Gaziantep ve bölgemiz için son derece önemli olan ve bulunduğumuz noktadan kuş uçuşu 100 kilometre uzaklıktaki Doğanpınar barajının açılışını da yapacağız. Doğanpınar barajı gövde uzunluğu bakımından ülkemizin 9'uncu büyük barajıdır. 660 milyon liraya mal olan bu baraj ile 80 bin dekar tarım arazisinin cazibeli olarak sulanması sağlanacak. Halen devam etmekte olan sulama projesi tamamlandığında Gaziantep ve Kilis illerimizin bereketli topraklarıyla buluşacak ve milli ekonomiye de yıllık 51 milyon lira katkı ve 28 bin kişiye de tarımsal istihdam sağlayacaktır" diye konuştu.