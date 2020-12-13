Emekliye dev avans imkanı! 6.972 TL için başvuru şartları neler?
Emekliye 6 bin 972 lira avans fırsatı! 3 şartı da tamamlayıp emeklilik başvurusu yapanlar ortalama 1 hafta, 10 gün içinde maaşa kavuşuyor. Aylık bağlama işlemleri uzayanlara ise 6 bin 972 liraya varan avans imkanı var.
Tüm çalışanların hayali emekli olmak. Bunun için yıl, yaş ve prim şartlarını tamamlamak gerekiyor. 3 şartı da sağlayanlar Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvurup emekli maaşına kavuşuyor.
Son yıllarda yapılan reform hamleleriyle emekli aylığı bağlama işlemleri hızlandırıldı. 2002 öncesinde bir çalışanın emeklilik başvurusu yapmak için 11 farklı belgeyi toparlaması ve ortalama 120 gün beklemesi gerekiyordu.
Bugün emeklilik işlemleri için tek bir dilekçe yetiyor, ortalama bir hafta, 10 gün içerisinde aylıklar bağlanıyor. Üstelik bazı başvurular internet ortamından yapılarken işlemlerin takibi de e-devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor.
3 ASGARİ ÜCRET
Aylık bağlama işleminin uzun sürmesi halinde ise avans sistemi yardıma yetişiyor. Emeklilik başvurusu yapan kişiye avans ödemesi yapılması için aylığın 90 gün içinde bağlanamamış olması ve SGK'ya yazılı başvuru yapılması gerekiyor.
Avans uygulamasında, SGK, net asgari ücretin 3 katına kadar ödeme yapıyor. Bu yıl için avansın tutarı 6 bin 972 lira. Yeni yılda yeni asgari ücretle artacak.
Avansın bağlanacak gelir ve aylıkların birikmiş tutarından fazla olan bölümü, daha sonra gelir ve aylıklardan 1/4 (yüzde 25) oranında kesilerek mahsup ediliyor.
BAŞVURURKEN DİKKAT!
Emekli aylığı başvurusu aylık talep başvuru belgesi ile birlikte Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüğü'ne giderek ya da e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresinden yapılabiliyor.
Emekli olurken doldurduğunuz formda eş-çocuklarınızla ilgili seçenekleri işaretlemeyi unutmayın. Böylece alacağınız para artar. Ayrıca maaşınızın yatırılacağı bankanın seçimini de başvuru sırasında yapabilirsiniz.