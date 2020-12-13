Emekliye dev avans imkanı! 6.972 TL için başvuru şartları neler?

3 ASGARİ ÜCRET

Aylık bağlama işleminin uzun sürmesi halinde ise avans sistemi yardıma yetişiyor. Emeklilik başvurusu yapan kişiye avans ödemesi yapılması için aylığın 90 gün içinde bağlanamamış olması ve SGK'ya yazılı başvuru yapılması gerekiyor.