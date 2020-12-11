Kredi kartı kullananlar dikkat! 20 gün sonra hesabınızdan silinecek

'YAYILMALI'

Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkanı Aziz Koçal, tüketicilerin şirketlerin ve bankaların verdiği kartlarda biriken puanların, uçuş millerinin kullanım süresini kontrol etmesi gerektiğini belirtti. Birçoğunda puanların belirli bir kullanım süresi olduğuna değinen Koçal, "Şirketler ve bankalar kartlarda biriken puan ve millerin kullanım süresi varsa eğer bu süre bitmeden kullanılabilecek miktar ve yerler ile ilgili müşterilerini kalıcı veri ortamında iki ay önceden bilgilendirmeli. Böylece tüketiciler para puanlarını zamana yayarak ihtiyaçları doğrultusunda kullanabilir" ifadelerini kullandı.

"Bankalar ve şirketlerin verdiği kartlardaki puanların tüketicinin kazanmış hakkıdır. Süreyle sınırlandırılmamalı" diyen Koçal, tüketicinin istediği ve ihtiyaç duyduğu zaman kullanabilme imkânı olması gerektiğini vurguladı.