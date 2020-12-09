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09 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri 6 ay ödemesiz... Kredi ve kredi kartı borcu olanlara müjdeli haber! Konut, taşıt, ihtiyaç... 6 ay ödemesiz... Kredi ve kredi kartı borcu olanlara müjdeli haber! Konut, taşıt, ihtiyaç...
Son dakika... Kredi ve kredi kartı borcu olan vatandaşları ilgilendiren son dakika açıklaması geldi. Daha önce açıklanan ihtiyaç kredilerinin yanı sıra taşıt ve konut kredilerin ödemesiz süresi 6 ay uzatıldı. BDDK, mart ayında 31 Aralık'a kadar bir kolaylık sağlamış, takip süresi 90 günden 180 güne çıkarılmış, kredi kartı için de ödemesiz dönem tanımlanmıştı. Şimdi bu desteğin süresi 6 ay daha uzatıldı. ahaber.com.tr olmak üzere tüm detayları derledik. İşte, BDDK açıklamasının detayları...
Giriş Tarihi: 09.12.2020 18:11 Güncelleme Tarihi: 09.12.2020 18:24
6 ay ödemesiz... Kredi ve kredi kartı olanlara müjdeli haber! Konut, taşıt, ihtiyaç...
Koronavirüs salgını sürecinde birçok sektör ekonomik olarak etkilendi. Süreçten etkilenen vatandaşların kredi ve kredi kartı borcu olanlar için yeni düzenlemeler devreye sokuldu. Bu kapsamda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) aldığı kararla kredi borcu takip süresi uzatılmıştı. Kredi takip süresi 90 gün olarak uygulanırken, yeni düzenleme ile 180 güne çıkarılmıştı. Ayrıca kredi kartı borcu ötelenen vatandaşlara asgari tutar da dahil ödemesiz dönem tanımlanabilmesine imkan sağlanmıştı. Bu karardan önceki uygulamada asgari tutarın son ödeme tarihini takip eden 3 ay içinde ödenmemesi durumunda borçluya yapılan bildirimi takip eden 1 aylık süre sonunda kredi kartları iptal edilerek borcun tamamı ödenene kadar yeni kredi kartı düzenlenemiyordu. Kart ve kredi kararı için 31 Aralık'a kadar süre tanınmıştı. İşte yeni düzenlemenin tüm detayları haberimizde...
GALERİ DEVAM EDİYOR
6 ay ödemesiz... Kredi ve kredi kartı olanlara müjdeli haber! Konut, taşıt, ihtiyaç...
YAPILANDIRILMIŞ OLANLAR Yeniden yapılandırılmış kredilerin geri ödemesindeki koşullar için de kolaylık devam edecek. 90 günlük gecikme süresinin 180 güne çıkarılmasına benzer şekilde, bir yıllık izleme süresi içerisinde anapara ve/veya faiz ödemesi 30 günden fazla geciken ya da bu süre içinde bir kez daha yeniden yapılandırmaya tabi tutulan kredilerin 3'üncü grupta (takipteki krediler) sınıflandırılma şartı 30 Haziran 2021'e kadar uygulanmayacak. Düzenlemeler, ihtiyaç kredilerinin yanı sıra taşıt, konut ve tüketici kredileri ile tüm ticari kredi türlerini kapsıyor.
6 ay ödemesiz... Kredi ve kredi kartı olanlara müjdeli haber! Konut, taşıt, ihtiyaç...
ALTIN VE DÖVİZ KARARI BDDK ayrıca, döviz ve altın alımında geçerli olan 1 günlük valör uygulamasının kaldırıldığını açıkladı. Buna göre; gerçek kişilerin100 bin dolar ve üzeri döviz alım işlemlerinde bankalar tarafından bir iş günü valör uygulaması son buldu. Bu uygulamada dövizin Türk Lirası karşılığı bir gün önce yatırılıyor, alınan döviz hesaba ertesi gün geçiyordu. Dövizi bozduranlarda bir kısıtlama bulunmuyordu.
6 ay ödemesiz... Kredi ve kredi kartı olanlara müjdeli haber! Konut, taşıt, ihtiyaç...
30 HAZİRAN TARİHİNE UZATILDI BDDK dün kredi ve kart borcu olan vatandaşın ve esnafın elini rahatlatacak yeni bir karar daha aldı. Karara göre; 31 Aralık'ta sona erecek uygulamanın süresi 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldı. Böylece gecikmeye giren kredilerin takibe düşme süresi yine 180 gün olarak uygulanacak. Aynı şekilde bankalar, kart borçlarını öteledikleri süre boyunca asgari tutar da dahil olmak üzere alacaklarını talep etmeyerek ödemesiz dönem tanımlayabilecek.
6 ay ödemesiz... Kredi ve kredi kartı olanlara müjdeli haber! Konut, taşıt, ihtiyaç...
BORÇLARIMI YAPILANDIRMALI MIYIM?
Borçları yapılandırma özellikle birden fazla kredi kartı borcu olanlar ve çeşitli bankalardan kredi çekenler için pratik bir ödeme yöntemi oluşturmaya imkan verir. Borçların aksaması, hesap kesim tarihlerinin karışması, ödemelerin çakışması ya da borçların unutulması gibi durumlarda ortaya çıkan karışıklığı ortadan kaldırmak için borçları tek çatı altında toplanmasına dayalı olan yapılandırmada dikkat edilecek en önemli şey, faiz oranlarıdır.