6 ay ödemesiz... Kredi ve kredi kartı borcu olanlara müjdeli haber! Konut, taşıt, ihtiyaç...

Koronavirüs salgını sürecinde birçok sektör ekonomik olarak etkilendi. Süreçten etkilenen vatandaşların kredi ve kredi kartı borcu olanlar için yeni düzenlemeler devreye sokuldu. Bu kapsamda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) aldığı kararla kredi borcu takip süresi uzatılmıştı. Kredi takip süresi 90 gün olarak uygulanırken, yeni düzenleme ile 180 güne çıkarılmıştı. Ayrıca kredi kartı borcu ötelenen vatandaşlara asgari tutar da dahil ödemesiz dönem tanımlanabilmesine imkan sağlanmıştı. Bu karardan önceki uygulamada asgari tutarın son ödeme tarihini takip eden 3 ay içinde ödenmemesi durumunda borçluya yapılan bildirimi takip eden 1 aylık süre sonunda kredi kartları iptal edilerek borcun tamamı ödenene kadar yeni kredi kartı düzenlenemiyordu. Kart ve kredi kararı için 31 Aralık'a kadar süre tanınmıştı. İşte yeni düzenlemenin tüm detayları haberimizde...