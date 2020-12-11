İş dünyasının yükü hafifleyecek! Büyük indirim geliyor ve borçlar siliniyor

Devlet yardımı, teşvik ve desteklerden yararlanabilecek. Taksitle ödemenin tercih edilmesi durumunda ilk iki taksitin süresinde ve tam ödenmesi koşuluyla da aynı haklar geçerli olacak. Rücu ve yersiz ödemelerde faizler temizlenecek, 10 liralık eksik ödemede yapılandırma bozulmayacak.