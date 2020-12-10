Yeni emekliye para yağacak: Maaş, promosyon ve ikramiye ile birlikte...

Maaşı bağlanır bağlanmaz taahhüdünü verip promosyonunu alabiliyor, ayrıca emeklilik tarihini izleyen dönemde verilecek bayram ikramiyelerinden yararlanıyor. 3 yıllık taahhütle maaşı bin 500 ile 2 bin 500 lira arasında olanlar en az, 2 bin 500 liranın üstünde olanlar ise en azpromosyon imkanına kavuşuyor.