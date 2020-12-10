Devletten dev destek: Evlenene tam 43.186 lira!
Devlet, yeni evliye toplamda 43.186 lira destek oluyor. Konut ve çeyiz hesabında devlet katkısı yeni yılla birlikte artıyor. Evlenirken 12 bin 37, ev alırken 31 bin 149 lira destek imkanı var. Çiftler bu desteklerden ayrı ayrı yararlanıp tutarları katlayabiliyor...
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Bankada açtığı çeyiz hesabında 3-5 yıl birikim yapıp 27 yaşından önce ilk evliliklerini yapanlara yönelik devlet katkısında üst sınır 11 bin 32 liradan 12 bin 37 liraya çıkacak.
Evlilik hazırlığı yapanlar, ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Hem çeyiz hem de konut hesabı uygulamalarında devlet katkıları 2021 ile birlikte artacak. Bu hesaplarda düzenli ödeme ve devlet katkısı tutarları yüzde 9.11'lik yeniden değerleme oranı kadar yükseltilecek.
Bankada açtığı çeyiz hesabında 3-5 yıl birikim yapıp 27 yaşından önce ilk evliliklerini yapanlara yönelik devlet katkısında üst sınır 11 bin 32 liradan 12 bin 37 liraya çıkacak.