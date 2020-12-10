Devletten dev destek: Evlenene tam 43.186 lira!

Evlilik hazırlığı yapanlar, ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Hem çeyiz hem de konut hesabı uygulamalarında devlet katkıları 2021 ile birlikte artacak. Bu hesaplarda düzenli ödeme ve devlet katkısı tutarları yüzde 9.11'lik yeniden değerleme oranı kadar yükseltilecek.