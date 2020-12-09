İstanbul’da 352 fırın fiyat tarifesine uymadı

İstanbul Valiliği koordinasyonunda, Kaymakamlıklar, İl Ticaret Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla denetlenen 608 fırından 256'sının tarifeye uyduğu, 352 fırının ise gramaj, fiyat tarifesine uymayarak tarife dışı üretim ve satış yaptığı tespit edildi.