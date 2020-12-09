09 Aralık 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri İstanbul’da 352 fırın fiyat tarifesine uymadı

İstanbul’da 352 fırın fiyat tarifesine uymadı

’da denetlenen 608 fırından 256’sının tarifeye uyduğu, 352 fırının ise gramaj ve fiyat tarifesine uymayarak üretim ve satış yaptığı tespit edildi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 09.12.2020 Güncelleme Tarihi: 09.12.2020
ABONE OL
İstanbul’da 352 fırın fiyat tarifesine uymadı

'da faaliyet gösteren fırınlarda azami fiyat tarifelerine uygunluğun sağlanması amacıyla 7-8-9 Aralık 2020 tarihlerinde Beykoz, Beylikdüzü, , , , , Silivri, Şişli, Üsküdar ve ilçelerinde denetimler gerçekleştirildi.

İstanbul Valiliği koordinasyonunda, Kaymakamlıklar, İl Ticaret Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla denetlenen 608 fırından 256'sının tarifeye uyduğu, 352 fırının ise gramaj, fiyat tarifesine uymayarak tarife dışı üretim ve satış yaptığı tespit edildi.


İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve İstanbul Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (İSTESOB) tarafından açıklanan azami fiyat tarifesine uymadıkları tespit edilen fırınlara haksız fiyat artışı tutanağı düzenlenerek savunmaları istenildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA