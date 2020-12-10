Son dakika: Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Selçuk Ecza Deposu16,4217,98-8,68

Gözde Girişim6,917,12-2,95

Akçansa14,3414,71-2,52

MLP Sağlık18,8519,30-2,33

Doğan Holding3,053,12-2,24

İş Yatırım Menkul Değerler14,0414,32-1,96

İş GMYO2,092,13-1,88

Alarko Holding6,816,94-1,87

GSD Holding2,282,32-1,72

Akiş GMYO3,703,76-1,60

Emlak Konut GMYO2,022,05-1,46

Doğuş Otomotiv27,7828,18-1,42

Karel Elektronik19,9220,20-1,39

Sasa Polyester19,9620,24-1,38

DO-CO500,00507,00-1,38

Bursa Çimento8,808,92-1,35

Alarko GMYO19,7820,04-1,30

TAV Havalimanları20,3420,58-1,17

Türk Telekom7,827,91-1,14

Eczacıbaşı İlaç7,107,18-1,11

BORSA, GÜNÜ YÜZDE 0,23'LÜK YÜKSELİŞLE REKOR SEVİYEDE TAMAMLADI



Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,23'lük yükselişle tamamladı.

Endeks 3,04 puan artışla 1.353,36 puana çıkarken, 1.366,78 puanla da tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Toplam işlem hacmi 34,6 milyar lira oldu.

Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,99, holding endeksi de yüzde 0,71 değer kazandı.