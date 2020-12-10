Son dakika: Flaş iddia! ABD'den Türkiye'ye karşı skandal S-400 adımı
DONALD TRUMP O TASARIYI VETO EDECEĞİNİ AÇILAMIŞTI
ABD Başkanı Donald Trump, zayıf olarak değerlendirdiği 2021 Savunma Bütçesi tasarısını Kongre'den geçip önüne gelmesi durumunda bile reddedeceğini açıkladı.
Tasarıda, Rusya'dan satın alınan S-400 hava savunma sistemi nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören maddeler de bulunuyor.
S-400 SİSTEMİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ NELER?
Dünyadaki en iyi hava savunma sistemlerinden biri olarak nitelendirilen S-400, savaş uçakları, radar tespit ve kontrol uçakları, keşif uçakları, stratejik ve taktik uçaklar, taktik, operasyonel-taktik balistik füzeler, orta menzilli balistik füzeler, hipersonik hedefler ve diğer gelişmiş hava saldırısı araçlarını imha etmek üzere tasarlandı.
S-400, çok uzun menzilli 40N6 model füzeyle 400 kilometre, uzun menzilli 48N6 model füzeyle 250 kilometre, orta menzilli 9M96E2 model füzeyle 120 kilometre ve kısa menzilli 9M96E model füzeyle de 40 kilometredeki hedefleri vurabiliyor.
Kısa, orta ve uzun menzillerde füzeleri aynı anda kullanabilen S-400, 600 kilometre uzaklıktaki hedefi algılama özelliğine sahip ve saniyede 4,8 kilometre hızla füze gönderilebiliyor. Sistem, hedefe 10 saniyeden daha az sürede tepki veriyor.
S-400 İLE PATRİOT FÜZE SAVUNMA SİSTEMİNİN FARKLARI NELER?
ABD'nin müttefiki Türkiye'nin Patriot talebine olumlu yanıt vermemesi üzerine Türkiye, S-400 hava savunma sistemine yöneldi.
Türkiye'nin Rusya'dan teslim almaya başladığı günümüzün önemli askeri teknolojilerin başında gelen S-400 hava savunma sistemi, teknik özellikler, teknoloji transferi ve ortak üretim açısından rakiplerine göre ön plana çıkıyor.
S-400 İLE PATRİOT GENEL KARŞILAŞTIRMASI
S-400'leri Rus, Almaz-Antey şirketi üretiyor.
Patriot'un üreticisi Raytheon şirketi.
S-400 füze savunma sistemi, Modern ve gelecekteki tüm hava ve uzay saldırı araçlarını imha etmek için geliştirildi.
Patriotlar büyük idari ve sanayi merkezleri ile kara, deniz ve hava üslerini hava saldırılarına karşı koruma amaçlı geliştirildi.
S-400 füze savunma sistemi 2007'de Rus ordusuna teslim edildi.
Patriot füze savunma sistemi, 1982'de ABD ordusuna teslim edildi.
S-400'lerin ilk müşterileri ise Belarus (2016) ile Çin (2018) oldu. Rusya'nın S-400'leri satmak istediği ve bir kısmıyla mutabakata vardığı Türkiye dışındaki diğer ülkeler ise Hindistan ve Suudi Arabistan.
Patriot sistemi, ABD, Almanya, Japonya, BAE, Tayvan, Hollanda, Güney Kore, Suudi Arabistan, İspanya, Yunanistan, İsrail, Bahreyn, Mısır, Ürdün gibi ülkeler tarafından kullanılıyor.