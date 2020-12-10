Son dakika: Flaş iddia! ABD'den Türkiye'ye karşı skandal S-400 adımı

S-400 füze savunma sistemi, Modern ve gelecekteki tüm hava ve uzay saldırı araçlarını imha etmek için geliştirildi.

Patriotlar büyük idari ve sanayi merkezleri ile kara, deniz ve hava üslerini hava saldırılarına karşı koruma amaçlı geliştirildi.

S-400 füze savunma sistemi 2007'de Rus ordusuna teslim edildi.

Patriot füze savunma sistemi, 1982'de ABD ordusuna teslim edildi.

S-400'lerin ilk müşterileri ise Belarus (2016) ile Çin (2018) oldu. Rusya'nın S-400'leri satmak istediği ve bir kısmıyla mutabakata vardığı Türkiye dışındaki diğer ülkeler ise Hindistan ve Suudi Arabistan.

Patriot sistemi, ABD, Almanya, Japonya, BAE, Tayvan, Hollanda, Güney Kore, Suudi Arabistan, İspanya, Yunanistan, İsrail, Bahreyn, Mısır, Ürdün gibi ülkeler tarafından kullanılıyor.