



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Memur-SEN ve OSTİM Teknik Üniversitesi'nin düzenlediği Kamu Yönetimi ve Kalkınma Kongresi'nde konuştu.



"ÜRETİMDE KATMA DEĞER ÖNCÜLÜĞÜNDE KALICI BİR DÖNÜŞÜMÜN TEMELLERİNİ ATACAĞIZ"

Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu kritik ürünlerin, yerli imkanlarla üretilmesini sağlayacak fikirden ürüne kadar uçtan uca bir destek mekanizması olan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programını hayata geçirdiklerini kaydeden Bakan Varank, "Makine sektörü çağrılarımızı tamamladık. Önümüzdeki günlerde, diğer öncelikli sektörlerde çağrılar açarak, üretimde katma değer öncülüğünde kalıcı bir dönüşümün temellerini atacağız. Yurt içi sanayinin gelecek dönem rotasını belirlemek üzere, Sanayileşme İcra Komitesini kurduk. Bu Komite, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde toplanacak ve sanayimize ölçek kazandıracak politikalarda yönlendirici olacak. Savunma sanayinde gösterdiğimiz başarının bir benzerini, pekâlâ imalat sanayinin pek çok alt sektöründe gerçekleştirebiliriz. Salgınla birlikte dijital dönüşümün önemini, hatta daha da mühimi bu teknolojilere hızla adapte olabildiğimizi gördük. Üretimin bel kemiği olan KOBİ'lerin dijital dönüşümünü hızlandırmak üzere Model Fabrikalar kuruyor; teknoloji tedarikçilerine de çok çeşitli destekler sağlıyoruz" dedi.