Son dakika: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açıkladı: Türkiye Avrupa'da ilk 5'te yer alıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye, rüzgar türbini ekipman üretimi yapan büyük ölçekli tesisleriyle Avrupa'da ilk 5'te yer alıyor." ifadelerini kullandı.

"SANAYİMİZİ REKABETÇİ BİR ORTAMA TAŞIYACAĞIZ"

Bakan Varank, "Hem kara hem deniz üstü rüzgar türbin ekipmanlarının üretiminde, yurt içi sanayimizi rekabetçi bir noktaya taşımayı hedefliyoruz." dedi.

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