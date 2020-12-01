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Son dakika: Bakan Varank açıkladı: 396 KOBİ’mize 158 milyon TL destek sağlayacağız

Son dakika haberine göre; , “396 ’mize yaklaşık 158 milyon TL sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

EKONOMİ İHA
Giriş Tarihi: 01.12.2020 Güncelleme Tarihi: 01.12.2020
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Son dakika: Bakan Varank açıkladı: 396 KOBİ’mize 158 milyon TL destek sağlayacağız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "396 KOBİ'mize yaklaşık 158 milyon TL destek sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

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