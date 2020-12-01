Son dakika: Bakan Varank açıkladı: 396 KOBİ’mize 158 milyon TL destek sağlayacağız
Son dakika haberine göre; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “396 KOBİ’mize yaklaşık 158 milyon TL destek sağlayacağız” ifadelerini kullandı.
EKONOMİ İHA
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "396 KOBİ'mize yaklaşık 158 milyon TL destek sağlayacağız" ifadelerini kullandı.
AYRINTILAR GELECEK...
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)