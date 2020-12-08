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08 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Milyonlar için büyük fırsat! Erken emeklilik mümkün! Erken emekli nasıl, ne şartlarda olunur? Milyonlar için büyük fırsat! Erken emeklilik mümkün! Erken emekli nasıl, ne şartlarda olunur?
Son dakika... Milyonlarca emeklinin hayali olan emeklilik için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Yasalarımız bazı erken emeklilik imkanı sunuyor. Bu imkanlardan en çok öne çıkanlar ise, kadınlar için doğum, erkekler için ise askerlik borçlanması. Eğer borçlanmayı bu ay yaparsanız doğum borçlanmasında en az 3 bin 400, askerlikte 2 bin 542 lira cebinizde kalabilecek..ahaber.com.tr olarak merak edilen detayları haberimizde bir araya getirdik. İşte, Erken emekli nasıl, ne şartlarda olunur?
Giriş Tarihi: 08.12.2020 19:12 Güncelleme Tarihi: 08.12.2020 19:22
Son dakika... Erken emekli olmak için fırsatlar uzman isimler tarafından açıklanıyor. Emekli olmak için en önemli detay ise prim gününü doldurmak oluyor. Erkeklerin borçlandıkları askerlik süreleri onlara hem gün kazandırıyor hem de işe giriş tarihlerini geri çekerek 1 yıl erken emekli olma imkanı tanıyor. Yani askere gitmeden önce sigortası bulunmayan vatandaş, başvuruda bulunarak askerlik gününün tamamını yada belirli süresini satın aldığında işe giriş tarihi o kadar gün geriye gidiyor. Hal böyle olunca erken emeklilik mümkünleşiyor. İşte, erken emekli nasıl, ne şartlarda olunur?
GALERİ DEVAM EDİYOR E RKEN EMEKLİ NASIL, NE ŞARTLARDA OLUNUR? İŞTE DETAYLAR...
Erkeklerin borçlandıkları askerlik süreleri onlara hem gün kazandırıyor hem de işe giriş tarihlerini geri çekerek 1 yıl erken emekli olma imkanı tanıyor. Yani sigortalı olarak çalışmaya başlamadan önce askerlik yapan birisi bu süreleri ister tamamını ister bir kısmını satın aldığında işe giriş tarihi o kadar gün geriye gidiyor.
Dolayısıyla 1 yıl daha önce emekli olma imkanı doğuyor. Bu borçlanma işe giriş tarihinize göre belirlendiği için bazen 1 ay bazen 10 ay borçlanmanız gerekiyor.
Eğer askerliği sigortadan sonra yaptıysanız bu kez eksik günlerinizi tamamlamak için de borçlanıyorsunuz. Yedek subay olarak askerlik yapanlar acemilikte geçen süreleri borçlanırken asteğmen olarak yapılan günler 4c kapsamında sayılıyor.
Üstelik 1 yıllık asteğmenlik süresinde 3 ay Fiili Hizmet Zammı kazanılıyor ve emeklilik geri çekilebiliyor.
Kadınlar için ise annelik erken emeklilik imkanı sunuyor.
Burada askerliktekinin tersine doğumun sigorta olduktan sonra gerçekleşmesi gerekiyor. Sigorta olunduktan sonra doğan üç çocuk için borçlanma yapılarak 2160 gün yani 6 yıl erken emekli olma imkanı bulunuyor.