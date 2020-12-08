Milyonlar için büyük fırsat! Erken emeklilik mümkün! Erken emekli nasıl, ne şartlarda olunur?

Son dakika... Milyonlarca emeklinin hayali olan emeklilik için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Yasalarımız bazı erken emeklilik imkanı sunuyor. Bu imkanlardan en çok öne çıkanlar ise, kadınlar için doğum, erkekler için ise askerlik borçlanması. Eğer borçlanmayı bu ay yaparsanız doğum borçlanmasında en az 3 bin 400, askerlikte 2 bin 542 lira cebinizde kalabilecek..ahaber.com.tr olarak merak edilen detayları haberimizde bir araya getirdik. İşte, Erken emekli nasıl, ne şartlarda olunur?