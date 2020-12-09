Prim desteğiyle ilgili merak edilenler yanıt buldu! Milyonları ilgilendiriyor





7- Her iki destekten alt işverenler de yararlanabilir mi?

Destek kapsamına giren sigortalıları çalıştıran alt işverenler de prim desteğinden yararlanılabilecek. Destekten yararlanan iş yerinin, farklı bir sosyal güvenlik merkezi görev alanına giren başka bir adrese nakli halinde, destek süresi aşılmamak kaydıyla işveren kalan süre için yararlanabilecek.



8- SGK'dan emekli aylığı alan bir sigortalıdan dolayı ilave istihdam desteği alınır mı?

İşverenin destekten yararlanabilmesi için işe alınan sigortalılara, işe giriş tarihi itibarıyla Kurumumuzdan emekli veya yaşlılık aylığı bağlanmamış olması gerekiyor. Sigortalıya emeklilik veya yaşlılık aylığı dışında Kurumumuzdan bağlanan aylık veya gelirler, destekten yararlanmaya engel değil.