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Emekliye çifte zam müjdesi geldi: 2021 Ocak zammı ile en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak?
Son dakika... Emekli maaşlarına yeni yılda yapılacak zam miktarı hakkında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Türkiye'de milyonlarca vatandaşı ilgilendiren zam gelişmesi için açıklamalar gelmeye devam ediyor. Ocak ayıyla birlikte memur emeklilerine yüzde 3 zamma ilaveten yüzde 3.02 enflasyon farkı göründü. Hal böyle olunca, memur ve memur emekli maaşları netleşiyor. Aralık ayı enflasyon rakamına göre tutarda değişiklik yaşanabilir. İşte, 2021 Ocak zammı ile en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 07.12.2020 21:10 Güncelleme Tarihi: 07.12.2020 21:19
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Emekliye çifte zam müjdesi geldi: 2021 Ocak zammı ile en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak?
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Emekliye çifte zam müjdesi geldi: 2021 Ocak zammı ile en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak?
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Emekliye çifte zam müjdesi geldi: 2021 Ocak zammı ile en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak?
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Emekliye çifte zam müjdesi geldi: 2021 Ocak zammı ile en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak?
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Emekliye çifte zam müjdesi geldi: 2021 Ocak zammı ile en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak?