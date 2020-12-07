07 Aralık 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Emekliye çifte zam müjdesi geldi: 2021 Ocak zammı ile en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekliye çifte zam müjdesi geldi: 2021 Ocak zammı ile en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak?

Son dakika... Emekli maaşlarına yeni yılda yapılacak zam miktarı hakkında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Türkiye'de milyonlarca vatandaşı ilgilendiren zam gelişmesi için açıklamalar gelmeye devam ediyor. Ocak ayıyla birlikte memur emeklilerine yüzde 3 zamma ilaveten yüzde 3.02 enflasyon farkı göründü. Hal böyle olunca, memur ve memur emekli maaşları netleşiyor. Aralık ayı enflasyon rakamına göre tutarda değişiklik yaşanabilir. İşte, 2021 Ocak zammı ile en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak?

Giriş Tarihi: 07.12.2020 21:10 Güncelleme Tarihi: 07.12.2020 21:19
  • 1
  • 15
Emekliye çifte zam müjdesi geldi: 2021 Ocak zammı ile en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak?
Emekliye çifte zam müjdesi geldi: 2021 Ocak zammı ile en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak?

Türkiye'de yaklaşık 13 milyon emekliyi ilgilendiren 2021 Ocak zammı için son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Memur ve memur emeklilerine Ocak ayında yüzde 3 oranında zam görülürken, enflasyon farkı ise yüzde 3.02 olarak görülüyor. Son 5 ayın enflasyon rakamlarına göre uzmanlar tahminlerini paylaşıyor. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından emekli zam oranı belli olacak. ahaber.com.tr olarak tüm detayları yazımızda bir araya getirdik. İşte, 2021 Ocak zammı ile en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
Emekliye çifte zam müjdesi geldi: 2021 Ocak zammı ile en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak?
Emekliye çifte zam müjdesi geldi: 2021 Ocak zammı ile en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR, KAÇ PARA OLACAK?

Memurlara, memur emeklilerine Ocak'ta yüzde 3 zam ve enflasyon farkı verilecek. Enflasyon farkını bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon verisi gösterecek.

  • 3
  • 15
Emekliye çifte zam müjdesi geldi: 2021 Ocak zammı ile en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak?
Emekliye çifte zam müjdesi geldi: 2021 Ocak zammı ile en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak?

İkinci 6 aylık dönemdeki enflasyonun yüzde 4'ü aşan kısmı kadar fark maaşlara yansıtılacak. Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 7.02 çıktı. Buna göre şimdiden maaşlara yüzde 3.02 enflasyon farkı oluştu. Aralık enflasyonuna göre bu oran artacak ya da azalacak.

  • 4
  • 15
Emekliye çifte zam müjdesi geldi: 2021 Ocak zammı ile en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak?
Emekliye çifte zam müjdesi geldi: 2021 Ocak zammı ile en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak?

Şu ana kadar gerçekleşen yüzde 6.02'lik zam oranına göre, en düşük memur maaşı 3 bin 719 liradan 3 bin 943 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı da 2 bin 814 liradan 2 bin 983 liraya çıkacak. Memurların aile yardımı da artacak.

6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur aylık 505,55 lira alıyorken, bu tutar 535,98 liraya ulaşacak.

  • 5
  • 15
Emekliye çifte zam müjdesi geldi: 2021 Ocak zammı ile en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak?
Emekliye çifte zam müjdesi geldi: 2021 Ocak zammı ile en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİ İNTİBAK ZAMMINDA SON GELİŞMELER

2000 yılı ve sonrasında emekli olan vatandaşların beklediği intibak düzenlemesi konusunda henüz resmi bir açıklama gelmedi. Memur emeklilerine yönelik intibak talebi, toplu sözleşme görüşmeleri sırasında Memur-Sen tarafından gündeme taşındı.